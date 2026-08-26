Serie B Interregionale – Bakery Piacenza, definite le amichevoli pre-stagione della squadra: al via il 2 settembre

26 Agosto 2026 Carlofilippo Vardelli Basket, Notizie, Sport

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Definito il calendario delle amichevoli pre-stagione della Bakery Piacenza che è al lavoro da lunedì 24 agosto con lo staff guidato da coach Giorgio Salvemini. Sei appuntamenti per affinare gioco ed intesa in vista della prossima serie B Interregionale: si parte martedì 2 settembre con la sfida interna alla Sanmaurense Pavia, formazione che parteciperà alla prossima serie C Interregionale.

Mercoledì 2 settembre 20:30 – PalaBakery – Bakery Piacenza-Sanmaurense Pavia

Sabato 5 settembre 20:30 – PalaBakery – Bakery Piacenza-Basket Team Pizzighettone

Mercoledì 9 settembre 20:30 – PalaBakery – Bakery Piacenza-Fulgor Fidenza

Sabato 12 settembre 19:00 – Curtatone – Stings Mantova-Bakery Piacenza

Mercoledì 16 settembre 20:00 – Fidenza – Fulgor Fidenza-Bakery Piacenza

Sabato 19 settembre 20.30 – PalaBakery – Bakery Piacenza-Stings Mantova

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