Rancan (Lega): “L’interesse personale di Bonaccini bloccherà la Regione per quattro mesi”

“Una scelta che risponde a un mero interesse personale bloccherà l’attività legislativa di questa Regione per 4 mesi”. Così Matteo Rancan, capogruppo in Regione e segretario della Lega Emilia, sul discorso di commiato di fine mandato anticipato del Governatore della Regione Stefano Bonaccini, neo eletto eurodeputato e prossimo a fare le valigie per Bruxelles. Il leghista ha anche sottolineato “la mancanza di un impegno continuativo verso l’autonomia regionale”, evidenziando che tale principio fosse “un punto cardine nel programma elettorale del presidente Bonaccini nel 2020, compresa la revisione dell’articolo 116 della Costituzione”.

“È preoccupante – ha dichiarato Rancan – come la volontà istituzionale di questa Regione possa essere compromessa per interessi politici di partito. La recente eliminazione delle direttive del Consiglio sulla trattativa per l’autonomia dimostra un chiaro disprezzo per le decisioni prese all’unanimità da quest’Aula”.

Rancan ha anche criticato l’assenza di un sostegno concreto da parte del Partito Democratico verso la legge cornice sull’autonomia, nonostante gli auspici espressi in passato da Bonaccini stesso e dall’attuale segretaria del Pd, Elly Schlein. “Il Pd – ha detto il segretario Lega – mostra una mancanza di coerenza: prima dichiara di sostenere l’autonomia mentre oggi agisce diversamente nei fatti”.

Riguardo alle dimissioni di Bonaccini e alla sua candidatura alle elezioni europee, Rancan ha affermato: “Questo rappresenta una fuga dalle responsabilità verso la nostra regione, lasciandoci in una pausa istituzionale di quattro mesi, senza attività legislativa significativa”.

Il segretario della Lega Emilia ha concluso con un appello alla chiarezza e alla distinzione tra politica e istituzione: “Dobbiamo garantire che l’istituzione sia rispettata e non strumentalizzata per fini politici di parte. È essenziale che tutti i rappresentanti qui presenti dichiarino pubblicamente la loro posizione sull’autonomia, in vista del futuro della nostra regione”.