Volontari scuola, Auser sulla linea del Comune: “Condividiamo le ragioni dell’amministrazione”

In relazione a quanto pubblicato sugli organi di stampa in data martedì 25 giugno, relativamente ad un incontro organizzato dai gruppo consiliare dei Liberali Piacentini e da Forza Italia avente come argomento di discussione la riorganizzazione dei servizi di pre e post-scuola nel Comune di Piacenza per il prossimo anno scolastico, svolti fino ad ora grazie al ricorso esclusivo al volontariato,

Auser Piacenza ritiene doveroso precisare quanto segue:

Auser Piacenza non è tra i promotori dell’iniziativa e ne è venuta a conoscenza solamente dalla stampa

Gli eventuali soci Auser che parteciperanno lo faranno a titolo esclusivamente personale e non rappresenteranno l’organizzazione

La collaborazione e il confronto con il Comune di Piacenza continuano a rimanere proficui e positivi per Auser, che opera esclusivamente nello spirito di offrire il proprio servizio alla collettività

Nello specifico delle notizie già emerse rispetto alla nuova formula immaginata dal Comune di Piacenza per i servizi di pre e post-scuola, Auser ne condivide le ragioni di fondo: si tratta di interventi che contemplano diversi elementi di complessità e che richiedono, per essere garantiti al meglio, competenze specifiche e personale preparato. I volontari Auser, se richiesto, potranno in ogni caso offrire il loro supporto a sostegno degli eventuali gestori per rendere più ricco il servizio stesso.