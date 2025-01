Estrae un coltello e minaccia la negoziante, rapina in via Farnesiana

Rapina in un negozio di ottica di via Farnesiana. I fatti sono accaduti ieri sera. Erano le 19 quando un uomo è entrato nel negozio. Non trovando nessuno dietro al bancone, il soggetto ne ha approfittato per aprire il registratore di cassa e afferrare le banconote al suo interno.

Ma proprio mentre asportava il denaro, una dipendente del negozio lo ha notato e gli ha intimato di fermarsi. Di tutta risposta, il malvivente ha estratto e impugnato un coltello con il quale ha minacciato la lavoratrice.

A quel punto è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Sul posto la polizia che ha avviato le indagini del caso.