I pensionati di Piacenza tornano a manifestare a Roma venerdì 15 dicembre una delegazione dello Spi Cgil.

Pensionati di Piacenza legge di bilancio iniqua

“Non si può restare a guardare. Il governo Meloni non risponde ai bisogni dei cittadini e ha un chiaro disegno ideologico: indebolire lo Stato. L’imminente manovra di bilancio è iniqua e sbagliata – spiega Claudio Malacalza, segretario generale Spi Cgil a Piacenza che sarà a Roma – Il centrodestra diceva di voler smantellare la legge Fornero, sono riusciti a fare persino peggio: aumentando i requisiti per andare in pensione di tutte le prestazioni previdenziali”.

Le richieste del Sindacato Pensionati CGIL

Il Sindacato Pensionati della Cgil chiede in particolare investimenti sulla sanità, che deve tornare ad essere pubblica, gratuita e universale. “C’è bisogno inoltre di una legge quadro nazionale sulla non autosufficienza che aiuti le persone fragili e che garantisca livelli essenziali omogenei in tutto il territorio. È fondamentale infine tutelare e rafforzare il potere d’acquisto delle pensioni, non è possibile che si faccia cassa sempre e solo sui pensionati e sulla rivalutazione. Dopo anni di menzogne e propaganda i conti non tornano”.