Prevenzione del riciclaggio, guardia di finanza e ordine dei commercialisti insieme per la formazione

NeI giorni scorsi, presso la sede dell’Ordine dei Commercialisti di Piacenza, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza – Colonnello Massimo Amadori, unitamente al Comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria – Tenente Colonnello Giuseppe Spezzaferro e al Comandante del Gruppo – Maggiore Giuseppe Cinefra – hanno incontrato il Presidente dell’Ordine – Cristina Betta – con i membri del Consiglio dell’ordine.

Il protocollo d’intesa nazionale del 14 ottobre 2024

L’incontro trae ispirazione dal protocollo di intesa siglato tra il Comando Generale del Corpo e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti sottoscritto il 14 ottobre 2024, finalizzato a realizzare, attraverso mirate attività formative, un’applicazione omogenea della disciplina normativa di riferimento.

Obblighi antiriciclaggio: aggiornamento professionale e collaborazione tra istituzioni

Un comune orientamento e un aggiornamento professionale condiviso, in materia di riciclaggio, risultano infatti imprescindibili per permettere da un lato una perfetta sinergia tra le principali Istituzioni preposte ai controlli, che svolgono il delicato compito di tutelare e proteggere il legale circuito economico, dall’altro fornisce chiarezza, omogeneità e prassi corrette circa gli adempimenti posti a carico dei professionisti sul corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio.

Contrasto al riciclaggio: prevista una programmazione formativa condivisa

In tale direzione va quindi letta la proposta di programmazione di aggiornamento professionale suggellata oggi che fotografa perfettamente la comunità di intenti tra le due Istituzioni, finalizzata a contrastare sempre più efficacemente, attraverso le esperienze professionali maturate e l’analisi delle novità legislative introdotte, i fenomeni illegali del riciclaggio.

Prossimi incontri formativi sul territorio piacentino

Al termine dell’incontro odierno i rappresentanti del Corpo della Guardia di Finanza e dell’Ordine Provinciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno convenuto sulle tematiche e sugli argomenti che saranno a breve trattati nel corso delle prossime iniziative di incontri formativi da organizzare sul territorio.