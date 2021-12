Rinnovo consiglio provinciale, 582 amministratori chiamati a votare. Alle ore 12 affluenza al 33,16%

AGGIORNAMENTO – Alle ore 12 l’affluenza alle urne è pari al 33,16% (193 votanti).



Le percentuali di affluenza per fascia demografica alle ore 12.00:

Fascia A – Azzurra: 24,8% (60 votanti su 241)

Fascia B – Arancio: 35,9% (46 votanti su 128)

Fascia C – Grigia: 31% (40 votanti su 129)

Fascia D – Rossa: 52,9% (27 votanti su 51)

Fascia F – Viola: 60,6% (20 votanti su 33)

Rinnovo Consiglio Provinciale, sono 582 i sindaci e i consiglieri chiamati a votare. Il numero è aumentato di una unità in seguito al previsto aggiornamento sul corpo elettorale attivo.

L’Ufficio Elettorale della Provincia ha aggiornato venerdì 17 dicembre la composizione del corpo elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Piacenza. Sulla base delle ultime comunicazioni fornite dai Comuni, il corpo elettorale in parola è costituito – come risulta dalla Determinazione dirigenziale n. 1606 del 17 dicembre 2021 – da 582 amministratori: 46 Sindaci e 536 Consiglieri comunali.

Come previsto dalle vigenti norme, devono essere considerati tutti i cambiamenti che intervengano tra il trentacinquesimo giorno antecedente e il giorno prima della votazione, che è in programma domani (sabato 18 dicembre), dalle ore 8 alle ore 20, nel seggio costituito presso l’ISII “G. Marconi” piano terra, edificio “E” – blocco Officine, con accesso in via Nasolini, 5 – 29122 Piacenza.