Futuro Nazionale, Roberto Vannacci al Politeama domenica 8 novembre

Futuro Nazionale si presenta alla città. Un appuntamento politico con il generale Roberto Vannacci, Pietro Senaldi e i rappresentanti nazionali e territoriali del movimento. L’incontro pubblico “Piacenza incontra Vannacci”, è in programma domenica 8 novembre alle ore 18.00 presso il Politeama, in via San Siro 7 a Piacenza.

LA NOTA DI FUTURO NAZIONALE

L’appuntamento vedrà protagonista Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale, intervistato da Pietro Senaldi, condirettore del quotidiano Libero, in un confronto sui grandi temi dell’attualità politica nazionale, sulle prospettive del Paese e sul futuro del movimento.

Un evento che si preannuncia di particolare interesse per il dibattito politico piacentino e che rappresenta un’importante occasione di incontro diretto tra i cittadini e una delle figure più discusse e rappresentative dell’attuale panorama politico italiano.

Sicurezza, immigrazione, identità ed economia tra i temi dell’incontro

Sicurezza, immigrazione, identità nazionale, libertà, economia e futuro dell’Italia saranno tra i temi al centro del confronto. Questioni che riguardano da vicino anche Piacenza, il suo territorio, le famiglie e il mondo produttivo.

I rappresentanti di Futuro Nazionale presenti a Piacenza

All’iniziativa parteciperanno anche Davide Bergamini, responsabile regionale di Futuro Nazionale per l’Emilia-Romagna, Antonio Maria Rinaldi, già parlamentare europeo e responsabile della Direzione Economica del movimento, e Giorgio Carta, avvocato e responsabile nazionale per la sicurezza.

Sono inoltre previsti gli interventi di Gianluca Argellati, coordinatore provinciale di Futuro Nazionale, e dell’on. Massimo Polledri, rappresentante dei comitati piacentini del movimento.

Futuro Nazionale: “Un’occasione per il confronto diretto con i cittadini”

“L’incontro di domenica rappresenta un’occasione importante per riportare al centro della politica il confronto diretto con i cittadini. Esiste una domanda crescente di sicurezza, di identità, di serietà e di risposte concrete ai problemi quotidiani. Piacenza non è estranea a queste esigenze e vuole essere protagonista di una nuova stagione di partecipazione politica”, sottolineano i rappresentanti locali di Futuro Nazionale.

Il ruolo di Piacenza nel dibattito politico regionale e nazionale

L’appuntamento vuole essere anche un momento di confronto sul ruolo che Piacenza può svolgere nel contesto regionale e nazionale, valorizzando la sua posizione strategica, le sue capacità produttive e le esigenze di sicurezza e sviluppo del territorio.

Roberto Vannacci a Piacenza: data, orario e luogo dell’incontro

Futuro Nazionale invita la cittadinanza a partecipare all’incontro di domenica 8 novembre, alle ore 18.00, presso il Politeama di Piacenza.