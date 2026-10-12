Rottofreno, arriva la “Castagnata a 4 zampe”, il 18 ottobre festa tra castagne, specialità piacentine e musica 

Castagne, zucca e tanta voglia di festa, con un tocco speciale dedicato agli amici a quattro zampe. Domenica 18 ottobre la Pro Loco di Rottofreno organizza la “Castagnata a 4 zampe”, una giornata aperta a tutti, tra gastronomia, giochi, sfilate canine e musica dal vivo.

Il programma prenderà il via fin dal mattino con una grande caccia al tesoro, pensata per coinvolgere i partecipanti in un’atmosfera di divertimento e condivisione. Dalle ore 11 e fino a sera sarà inoltre attivo il tendone gastronomico, dove si potranno gustare alcuni dei sapori più caratteristici del territorio piacentino.

Nel menù spazio a polenta e ciccioli oppure pìcula, insieme a tante altre specialità della tradizione locale. Un’occasione per ritrovarsi a tavola e trascorrere la domenica in compagnia, approfittando dei profumi e dei sapori tipici dell’autunno.

Il momento clou per gli amanti degli animali arriverà alle 14.30, con la sfilata dei cani di razza e meticci. Tutti i partecipanti riceveranno un premio, in un’iniziativa che punta a coinvolgere cani e proprietari in un pomeriggio all’insegna della simpatia e della passione per gli amici a quattro zampe.

La festa proseguirà nel pomeriggio con un appuntamento dedicato alla musica: dalle 16.30 saliranno sul palco i Deja Vu, pronti ad animare la manifestazione e a far ballare il pubblico.

La “Castagnata a 4 zampe” si propone così come una giornata capace di unire gastronomia, intrattenimento e amore per gli animali, in un clima di festa aperto a famiglie, gruppi di amici e appassionati.