La gestione dell’ansia nei ragazzi e nelle ragazze, torna la Scuola Genitori Piacenza il 16 ottobre con la pedagogista Maria Teresa Pepe

Il secondo incontro della Scuola Genitori di Piacenza, insieme alla pedagogista Maria Teresa Pepe, è in programma venerdì 16 ottobre alle 17.15 presso il Liceo Scientifico Respighi, in Piazzale Genova 1 (ingresso dal passo carraio di via IV Novembre).

La gestione dell’ansia nei ragazzi e nelle ragazze

In un’epoca segnata dalla frammentazione dell’attenzione e dalla pressione alla performance, come sostenere ragazzi e ragazze nella gestione dell’ansia? A partire dalle situazioni scolastiche fino alle relazioni tra pari, si cercherà di capire come restituire all’adolescenza esperienze concrete ed educative, capaci di prevenire malessere e fragilità.

Un incontro, quello del 16 ottobre, per offrire spunti, riflessioni e strumenti concreti. Per informazioni: scuola.genitori@cppp.it – 0523 498594.

Qui per prenotare gratuitamente il posto.

Scuola Genitori

Progetto nato a Piacenza nel 2011 da un’intuizione del pedagogista Daniele Novara, la Scuola Genitori è stata realizzata in molte città italiane tra cui Milano, Piacenza, Roma, Brescia, La Spezia, Casale Monferrato, Pesaro, Rovigo, Lecco, Crema e Albenga.

La partecipazione di migliaia di mamme e di papà ha confermato che l’innovativa idea di mettersi dalla parte dei genitori risponde a un effettivo bisogno diffuso su tutto il territorio nazionale.

La Scuola Genitori è costituita da

Incontri, con esperti del CPP, aperti a genitori, insegnanti ed educatori per avere le opportune informazioni che servono per educare

aperti a genitori, insegnanti ed educatori per avere le opportune informazioni che servono per educare Laboratori pedagogici rivolti a piccoli gruppi per sperimentare indirizzi operativi in riferimento alle diverse fasi di crescita di bambini e ragazzi

rivolti a piccoli gruppi per sperimentare indirizzi operativi in riferimento alle diverse fasi di crescita di bambini e ragazzi Incontri in coppia o individuali per affrontare specifiche difficoltà genitoriali.

In questi anni la Scuola Genitori è diventata un appuntamento atteso per rilanciare il proprio progetto genitoriale, per scambiare informazioni e orientamenti pratici e vivere al meglio il rapporto educativo con i figli.

Obiettivo della Scuola Genitori è attivare una comunità educante mettendo in rete e attivando le risorse che già esistono sul territorio.