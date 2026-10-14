Ruben Xhaferi al Teatro Municipale di Piacenza il 16 ottobre

Dopo la vittoria alla 42ª edizione del Premio Venezia, Ruben Xhaferi sarà al Teatro Municipale di Piacenza venerdì 16 ottobre alle 20.30 con il suo recital pianistico, in programma come anteprima della Stagione Concertistica 2026/2027 della Fondazione Teatri di Piacenza. L’evento sarà anche l’appuntamento conclusivo del Val Tidone Festival 2026, in coproduzione con Fondazione Val Tidone Musica.

Già vincitore del Premio Silvio Bengalli 2025 nell’ambito dei Concorsi internazionali di musica della Val Tidone, il giovane pianista nato nel 2005 si è appena aggiudicato il primo posto al prestigioso Premio Venezia, concorso pianistico promosso dalla Fondazione Amici della Fenice in collaborazione con la Fondazione Teatro La Fenice per valorizzare i giovani talenti musicali. La proclamazione è avvenuta domenica 11 ottobre nella Sala Grande del Teatro La Fenice, al termine del concerto conclusivo. Xhaferi ha presentato un programma che accostava La cathédrale engloutie di Claude Debussy, dal primo libro dei Préludes, ai dodici Études op. 10 di Fryderyk Chopin. Gli stessi compositori e le stesse pagine del repertorio pianistico che hanno decretato la vittoria di Xhaferi alla Fenice sono in programma anche in occasione del recital di venerdì al Teatro Municipale, dove oltre all’intero primo libro dei Préludes di Debussy e agli Études op. 10 di Chopin, è in programma la prima esecuzione assoluta dello Studio n.1 Crossing-loops di Jacopo Petrucci.

Nato a Dolo (Venezia) e diplomato con il massimo dei voti, la lode e menzione d’onore al Conservatorio Giovanni Battista Martini di Bologna, Ruben Xhaferi ha iniziato a studiare pianoforte all’età di cinque anni.

Ha vinto oltre venti premi nazionali e internazionali, tra cui il Premio Lamberto Brunelli, dove ha ricevuto anche il Premio del Pubblico. Nel 2024, gli è stato conferito il Primo Premio al XVII Premio Nazionale delle Arti. Si è esibito in numerosi concerti in Italia, Germania, Spagna e Slovenia, suonando in sedi prestigiose tra cui la Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale a Roma, in un concerto trasmesso in diretta su RAI Radio 3, la Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, il Palazzo Chigi-Saracini a Siena, il Teatro Olimpico di Vicenza, l’Auditorium Manzoni di Bologna, la Sala Mozart dell’Accademia Filarmonica di Bologna, il Cortile dell’Archiginnasio a Bologna, il Teatro Palladium di Roma.

Ha tenuto recital solistici per importanti istituzioni e festival, tra cui l’Accademia Filarmonica Romana, la Fondazione Società dei Concerti di Milano, il Festival di Lubiana, gli Amici della Musica di Firenze, I Concerti del Quirinale, gli Amici della Musica di Padova e molti altri ancora. Si è esibito come solista con I Musici dell’Accademia di Bologna, l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Antonio Buzzolla” di Adria, l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Giovan Battista Martini” di Bologna, l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, l’Orchestra Senzaspine di Bologna, l’Orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia e l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta.

Informazioni e biglietti

Per il recital pianistico al Municipale è attiva una promozione riservata agli studenti universitari, grazie alla collaborazione tra Assessorato alle Politiche Giovanili, Università e Ricerca del Comune di Piacenza e Fondazione Teatri di Piacenza. La speciale riduzione a 10 €sul costo del biglietto potrà essere richiesta direttamente alla Biglietteria del Teatro.

Per informazioni e biglietti: tel. 0523 385720 – 385721, biglietteria@teatripiacenza.it, www.teatripiacenza.it.