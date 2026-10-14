Travolge una ciclista e si allontana senza prestare soccorso, identificato il conducente. Grave la donna

Travolge una donna in bicicletta e si allontana senza prestare soccorso. È accaduto questa mattina in viale Patrioti, dove una ciclista è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un’automobile.

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la carreggiata in sella alla propria bicicletta, pare lungo un attraversamento ciclopedonale, quando è stata travolta da una vettura per cause ancora in corso di accertamento. Dopo il violento impatto, il conducente si è allontanato senza fermarsi a soccorrere la ferita.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118. Le condizioni della donna sono apparse gravi, tanto da rendere necessario il trasferimento in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma.

Nel frattempo, gli agenti della Polizia locale hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e identificare il conducente dell’auto. Fondamentali, in questa fase, le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e le testimonianze di alcuni passanti, che hanno consentito agli investigatori di risalire al veicolo coinvolto.

La vicenda ha però avuto un ulteriore sviluppo: prima che gli agenti riuscissero a raggiungerlo, il giovane conducente si è presentato spontaneamente al comando della Polizia locale, accompagnato dai genitori.