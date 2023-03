Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio affronta in trasferta il Centro Volley Reggiano

Nella sesta giornata ritorno del campionato nazionale di serie B2, girone F, la Pallavolo San Giorgio affronta l’ostica formazione reggiana per consolidare la terza posizione in classifica. Le biancogialloblù nell’ultima giornata hanno sconfitto in rimonta per 3-2 l’Aredici Vtb Bologna.

Con il medesimo risultato il Cvr, acronimo di Centro Volley Reggiano, nell’ultimo turno di campionato superato il Cai Stadium Mirandola, seconda forza del girone, per cui sarà un’avversaria da non sottovalutare per Perini e compagne, nonostante il divario in classifica, di dodici punti. Conquistare punti in trasferta che mancano dallo scorso 11 febbraio (successo per 3-1 a Rivalta sul Mincio) per la San Giorgio Piacentino è assolutamente importante in vista del ‘trittico del diavolo’; dopo l’impergno in terra reggiana ci sarà la doppia sfida in interna con la capolista Gossolengo delle ex Hodzic e Passerini nel derby piacentino e la Cai Mirandola, con chisura nella trasferta nell’altrettanto sentito derby contro l’Alsenese dell’ex Michela Musiari.

Il punto sulle avversarie

La Fos Wimore Cebtro Volley Reggiano, retrocessa dalla B1, è guidata da coach Corrado Melioli, e solitamente scende in campo con Chiara Agostini in regia, Irene Bigi opposya, Chiara Macchetta ed Angelica Bestetti le schiacciatrici mentre le centrali sono Annalisa Canale e Beatrice Zanoni. I liberi sono l’ex Montale Veronica Cioni e Francesca Zanini. Completano l’organico Vanessa Faietta e Chiara Magnani.

In passato piacentine e reggiane hanno spesso incrociato il destino nei campionati regionali, i precedenti in serie B2 sono tre, i primi due risalgono alla stagione 2020/2021 e sono stati favorevoli al Centro Volley Reggiano che in quella stagione è stata promossa in B1; l’ultimo in questa stagione ha visto sorride la Pallavolo San Giorgio. Non ci sono ex di turno, dirigeranno Chiara Dellapina e Paolo Fiorentino. Fischio d’inizio alle ore 21, presso la palestra nuova di Rivalta in via Pascal a Reggio Emilia. La partita sarà trasmessa sul canale Youtube del Centro Volley Reggiano.

Classifica

Fumara Everest MioVolley 53 punti; Cai Volley Stadium Mirandola 41, Pall. San Giorgio 37, Arbor Interclays 33; Volley Inzani 29; Giusto Spirito Rubiera 28, Davis 2C 27; Rossetti Market Conad Alsenese, Fos Wimore Cvr 25, Moma Anderlini Modena 20, Polriva, Calanca Persiceto 14; Inox Meccanica Rivalta 12, Vtb Aredici Bologna 8.