Rugby – La trasferta torinese non sorride al Piacenza (44-22)

In una splendida giornata primaverile, il Piacenza Rugby va in trasferta a Torino sul campo del Settimo torinese per la terz’ultima giornata del girone di ritorno del campionato di serie A di Rugby.

La squadra di casa, seconda in classifica dopo di Calvisano, viaggia a ritmo serrato in un ottimo stato di forma. Il Piacenza, reduce dalla galvanizzante vittoria con Alghero della scorsa settimana, cerca il colpaccio fuori delle mura amiche. Il terreno di gioco si presenta in ottime condizioni ed il pubblico, pur se non numeroso, mostra un tifo veramente accesso.

La cronaca

Il pacchetto degli avanti emiliani manifesta ancora evidente difficoltà in mischia ordinata tanto che i primi due ingaggi con pallone a favore portano a due calci di punizione per i piemontesi. Al decimo minuto, da una touche conseguente al secondo calcio, scaturisce l’azione che porta alla prima meta per Torino non trasformata. Il Piacenza Rugby non ci sta e con una splendida azione corale si porta nei 22 avversari dove l’azione finisce a causa di un’ingenuità.

Torino recupera la palla e una grossa imprecisione difensiva biancorossa consente la seconda marcatura al centro dei pali agli avversari che fissano il punteggio sul 12-0. Passano 5 minuti e questa volta Piacenza riesce a marcare la sua prima meta con un’azione che parte da una mischia ordinata con la trasformazione di Biffi, 12-7. Purtroppo, la disciplina oggi non è il forte degli uomini di Forte che regalano un semplicissimo calcio da piazzare ai torinesi che allungano nuovamente portandosi sul 15-7.

I primi 8 biancorossi dimostrano di essere in forte crisi e commettono una sequenza prolungata di falli in mischia ordinata, tanto da far decidere all’arbitro di concedere una meta di punizione e l’espulsione temporanea di Alberti, 22-7.

Secondo tempo

Alla ripresa del gioco, pur in inferiorità numerica, trascinata da un devastante Lekic, Piacenza riesce a varcare per seconda volta la linea di meta avversaria. Sulle ali dell’entusiasmo, acceleratore a tavoletta, Piacenza va in meta per terza volta con Codazzi e conseguente trasformazione di Biffi, 22-19. L’indisciplina emiliana consente troppi facili palloni agli avversari che con una bella azione vanno a marcare nuovamente portando risultato sul 27-19.

Anche Piacenza riesce ad ottenere un calcio di punizione a favore che Biffi trasforma, 27-22. È il 26’ quando Torino riesce un’altra volta a portare la palla in meta dopo una sequenza di azioni davvero ben giocate, 34-22. Alla mezz’ora della ripresa l’energia di Piacenza sembra in esaurimento e con una semplice trasformazione i piemontesi portano il risultato sul 37-22. Proprio allo scadere l’ennesima ingenuità piacentina consente un’altra marcatura in mezzo ai pali per Torino, che conclude la partita sul 44-22.

I risultati non raccontano la partita che è stata giocata, che fino a 15 min del termine era con il risultato in bilico. Questa volta il cuore di Piacenza non è stato sufficiente, ma l’impegno di ogni giocatore è sempre stato massimo. Non vuole essere un’attenuante, ma le assenze contemporanea di Cornelli, Marazzi, Negrello e Macala (congedato definitivamente dal Piacenza) hanno pesato a livello di esperienza.

Ormai sembra un rito, ma non si può non menzionare Lekic, che nel ruolo di numero 8, per lui una novità, è stato impressionante. Questo ragazzo sta avendo una crescita tecnico-tattica di altissimo livello e una determinazione davvero superlativa. Cisint ci ha ormai abituati a gesti tecnici di livello sopraffino ed è sempre più una sicurezza nel triangolo allargato. Manciulli cresce in maturità a ogni partita, e la sua sicurezza al piede è sempre più preziosa.

L’ultima partita al Beltrametti è stata anticipata a sabato prossimo, 5 aprile, alle ore 16 in quanto tutto il Club biancorosso nella giornata di domenica sarà impegnato nel torneo “Fondazione Ronald McDonald”, evento dedicato alle categorie U8-10-12 e che si svolgerà presso il Centro Sportivo Mazzoni a Le Mose.

PIACENZA RUGBY-VII Rugby Torino 44-22

PIACENZA RUGBY: Cisint, Roda T. (39’- 49’ Dapaah), Misseroni (30’st Crotti), Biffi, De La Mare (10’st Bertorello), Manciulli, Bacciocchi, Roda L., Dene, Savi (27’st Soro), Bonatti (25’st Bertelli), Lekic, Codazzi (12’st Greco), Baccalini (7’st Alberti M.), Alberti A. (1’st Dapaah) All: Forte

Cartellini: al 33’ giallo a Alberti A.

Marcatori: 9’ mt Angotti (5-0); 13’ mt Russo (10-0); 23’ mt tr Biffi (10-7); 26’ cp Apperley (13-7); 39’ mt di punizione VII Torino (20-7); 40’ mt Codazzi (20-12); secondo tempo: 2’ mt Roda T. tr Biffi (20-19); 6’ mt Montaldo tr Apperley (27-19); 10’ cp Biffi (27-22); 23’ mt Cherubini tr Apperley (34-22); 26’ cp Apperley (37-22); 39’ mt Lo Greco tr Apperley (44-22)