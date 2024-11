San Marino – Piacenza LIVE dalle 14:30 su Radio Sound

Piacenza Calcio pronto a tornare in campo oggi Domenica 17 Novembre a San Marino. I biancorossi sono in un momento di totale crisi: 3 punti conquistati nelle ultime 5 e undicesimo posto in classifica, a soli 3 punti dalla zona playout. In settimana è arrivata una vittoria in Coppa Italia Serie D contro l’Oltrepo che, si spera, possa aver dato una scossa agli uomini di Parlato che oggi hanno l’obbligo di provare in tutti i modi a portare a casa una vittoria, che in trasferta manca addirittura dal 22 Settembre.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Franzini; Napoletano, Somma, Solerio, Iob, Bachini, Grieco, Corradi, Mauri, Recino, Manicone. All Parlato.

Il prepartita

A cura di Riccardo Celli