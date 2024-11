Assowilliam festeggia 22 anni con la tradizionale cena benefica AUDIO

Siamo abituati a vivere lo sport con agonismo, voglia di vincere e passione. Assowilliam ci ricorda l’altra faccia della medaglia con i valori più importanti che sono legati a questo termine: amicizia, condivisione, beneficenza, solidarietà.

L’associazione, fondata da Jimmy Bottigelli ben 22 anni fa, vivrà lunedì 17 novembre 2024, alle ore 20:00 la sua tradizionale cena benefica presso la Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni. A partecipare non saranno solamente i nomi di spicco di tutto lo sport piacentino, ma anche sportivi di livello nazionale: “Attendiamo Simone Inzaghi, come anche tanti altri ex del Piacenza Calcio – anticipa Mario Chitti, socio e fondatore dell’Associazione, ai microfoni di Radio Sound – e ci sarà anche Nicola Pozzi, bandiera di tante squadre come Sampdoria ed Empoli che ora ha una Onlus sua con cui collaboriamo”

La serata sarà ovviamente all’insegna delle iniziative della Bottigelli, a cominciare dall’asta benefica per le maglie: oltre a quelle del mondo sportivo piacentino ci saranno diverse maglie autografate dei top player di serie A di calcio e tante altre: “Quest’anno avremo davvero delle chicche uniche –ribadisce Chitti – con le maglie autografate dei giocatori del Barcellona, la maglia che ha indossato Jude Bellingham nella semifinale degli ultimi Europei”

Gli obiettivi sono molteplici. In primis un aiuto concreto a “Casa di Iris”con lo sviluppo della nuova sede. Un supporto concreto alle “Suore di Monsignor Torta” per l’acquisizione di una o più ambulanze che sarà utilizzata nei villaggi di Etiopia e Kenya. Infine una nuova partnership con l’istituto pediatrico Gaslini di Genova: lo scopo è acquistare una serie di attrezzature per il recupero dei bambini del reparto oncologico.