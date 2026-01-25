Scherma – Forlì firma il bis d’autore ai Campionati Regionali Assoluti a squadre di spada a Piacenza. “Pettorelli” quarto

Parla ancora romagnolo la due giorni piacentina al palazzetto di via Alberici, sede sabato e domenica dei Campionati Regionali Assoluti a squadre di spada organizzati dal Circolo “Pettorelli” a braccetto con il Comitato regionale Emilia-Romagna della Federscherma.

Dopo la vittoria sabato nel quarto trofeo Lift-Tek Elecar (gara a squadre femminile), il Circolo schermistico Forlivese ha completato l’opera con il successo odierno nel primo Trofeo Studio tecnico Guglielmetti, piegando 45-40 in finale il Club Scherma Koala Reggio Emilia. Il bronzo, invece, è andato alla Bernardi Ferrara,che nella “finalina” ha superato 45-38 i padroni di casa del Circolo Pettorelli (Andrea Bossalini, Francesco Curatolo, Valentino Monaco, Josè Manuel Vilanova e Andrea Polidoro), che hanno sfiorato il podio migliorando comunque di una posizione la performance del 2025.

Partita come terza testa di serie nell’eliminazione diretta dopo i gironi, la squadra biancorossa ha saltato di diritto i sedicesimi di finale, per poi piegare 45-26 i parmigiani del Club Scherma La Farnesiana. Netta anche l’affermazione nei quarti contro il Circolo Scherma Imola (45-25), mentre in semifinale è arrivato il semaforo rosso (45-24) contro la “regina” Forlì. Torneo ricco di esperienza, inoltre, per la seconda squadra del circolo piacentino, che ha chiuso al diciassettesimo posto e che era composta da Edoardo Franchi, Borja Galbany, Luca Gasparini e Davide Locatelli.

La Coppa Bruno Polidoro al miglior atleta, consegnata dai maestri e figli Carlo e Milly, è andata a Riccardo Magni, spadista del Circolo schermistico Forlivese che somma anche la Coppa Sandrino Bernardelli andata sabato a Maria Chiara Testa.

Alle premiazioni hanno partecipato lo sponsor del torneo Paolo Guglielmetti, il presidente regionale Federscherma Emilia Romagna Daniele Delfino, l’assessore cittadino allo Sport Mario Dadati e Alessandro Bossalini, presidente del Circolo Pettorelli, atteso poi da un altro appuntamento organizzativo: dal 13 al 16 marzo a Piacenza Expo, infatti, torneranno i Campionati italiani a squadre delle tre armi dall’A2 alla C.

Risultati

Finale terzo-quarto posto: Pettorelli Piacenza-Bernardi Ferrara 38-45

Finale primo-secondo posto: Circolo schermistico Forlivese-Club Scherma Koala Reggio Emilia 45-40

Classifica

1° Circolo schermistico Forlivese (Filippo Bassi, Leonardo Cortini, Fabrizio Di Marco, Riccardo Magni)

2° Club Scherma Koala Reggio Emilia (Nicola Guerra, Andrea Paterlini, Alberto Petrocca, Gabriele Vincenzi)

3° Bernardi Ferrara (Pietro Baldazzi, Niccolò Campana, Alessandro Poli, Fabio Quartarone)

4° Pettorelli Piacenza (Andrea Bossalini, Francesco Curatolo, Valentino Monaco, Josè Manuel Vilanova, Andrea Polidoro)

5° Circolo Ravennate della spada

6° PentaModena

7° Società schermistica Lughese

8° Circolo Scherma Imola

9° Circolo Schermistico Forlivese 2

10° Club Scherma Koala 2

11° Virtus Scherma Bologna

12° Circolo della spada Cervia Milano

13° Società schermistica Lughese 2

14° Club Scherma La Farnesiana

15° Circolo della Spada Rimini

16° Circolo Ravennate della spada 2

17° Pettorelli Piacenza 2 (Edoardo Franchi, Borja Galbany, Luca Gasparini, Davide Locatelli)

18° Virtus Scherma Bologna

19° Cus Bologna

20° Accademia della spada Imola.

