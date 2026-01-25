Serie B – Una buona Bakery superata 62-73 dai Fiorenzuola Bees

Bakery Piacenza sconfitta dai Fiorenzuola Bees nel derby piacentino del 23esimo turno della Serie B Nazionale. Al PalaBakery, biancorossi avanti nel punteggio più volte nel corso dei primi due quarti, poi anche l’esperienza degli ospiti fa la sua parte in una ripresa in cui Piacenza resta sempre ad un passo dagli avversari, ma non riesce a operare il sorpasso e si chiude 62-73. In doppia cifra, fra i padroni di casa, Borriello (14 punti), Dore (11), Bocconcelli (11) e Giannone (10).

La cronaca della gara

La tripla di Ricci e i liberi di Abba portano avanti i biancorossi, Fiorenzuola reagisce e rimonta (7-9 dopo 3’). Il nuovo sorpasso è firmato da Borriello in penetrazione, Bocconcelli dalla lunetta guida al + 3, 12-9. Dopo la tripla di Korsunov, il tiro libero di De Zardo vale una nuova parità. Scambio di conclusioni da fuori di Borriello e Ceparano per il 16-16 dopo 10’.

L’inizio di secondo quarto è tutto di Bocconcelli: due volte a bersaglio in un minuto per far male ai Bees, Borriello allunga sul 23-18. Dore risponde a De Zardo e Biorac con un ottimo appoggio (26-22 a metà quarto). Abba segna ancora per il +6 dopo la schiacciata di Biorac. Giannone non basta per la fuga, la tripla di Ambrosetti tiene attaccati i Bees per il 37-32 dell’intervallo.

Crespi riapre la contesa con un gioco da tre punti, tre triple di fila di Mariani, fino a quel momento a secco, ribaltano il punteggio per i Bees sul 37-44. Cinque punti di Borriello tengono in piedi Piacenza, le zampate di Bocconcelli e Korlatovic valgono il -1 di casa. Ceparano e Crespi sono però decisivi per un nuovo allungo ospite (46-52 a 2’ dalla fine del terzo), Banella tampona realizzando da fuori, ma Bottioni trova una nuova tripla per il 49-56 all’ultima pausa.

La conclusione in allontanamento di Dore porta Piacenza a -7, Fiorenzuola però è implacabile da tre e trova la doppia cifra di vantaggio. Giannone riapre i conti, le due triple spettacolari di Dore portano al 59-61 di metà quarto. Bottioni però guida il finale dei Bees che non sbagliano praticamente più nulla, mettono un’altra marcia e alla fine vincono 62-73.

Prossimo impegno, per Bakery Piacenza, domenica 1 febbraio alle ore 18, sempre al PalaBakery, contro Siaz Basket Piazza Armerina.

Bakery Piacenza-Fiorenzuola Bees 62-73

(16-16, 37-32, 49-56)

Bakery Basket Piacenza: Giannone 10, Morvillo, Bocconcelli 11, Ricci 3, Beccari, Korlatovic 3, Dore 11, Salvaderi N.e, Borriello 14, Banella 4, Abba 6, Scardoni. All. Salvemini

Fiorenzuola Bees: Mazburss, Biorac 6, Obljubech 2, Bottioni 6, Korsunov 9, De Zardo 9, Re, Mariani 17, Ceparano 10, Camara N.e, Crespi 6, Ambrosetti 8. All. Del Re

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy