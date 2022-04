Schianto frontale tra due auto tra Fiorenzuola e Castell’Arquato, grave una donna

Grave incidente questo pomeriggio lungo la Provinciale che collega Fiorenzuola a Castell’Arquato, all’altezza dell’incrocio per località San Lorenzo. Una donna di 71 anni stava viaggiando al volante di una Fiat Panda quando, per motivi da chiarire, si è scontrata frontalmente contro una Citroen condotta da un uomo di 86 anni. In seguito al violento impatto, la Panda è stata sbalzata nel canale adiacente alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per estrarre la 71enne dall’abitacolo accartocciato. Subito dopo averla liberata hanno affidato la donna alle cure del 118. Considerate le lesioni riportate, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha condotto la donna al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono gravi. Meno preoccupanti le condizioni dell’uomo al volante dell’altra vettura. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri.