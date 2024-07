Scomparso tra i boschi di Ponte Organasco, ancora nessuna traccia del 71enne

Ancora nessuna traccia del 71enne scomparso tra i boschi nella giornata di ieri 30 giugno: si ricerca un signore di 71 anni (residente a Zerba) disperso in località Ponte Organasco (PC).

Le ricerche della giornata odierna si sono concentrate in zone impervie della Valle dell’Inferno (a cavallo tra Emilia Romagna e Lombardia) dove è sito Rovaiolo Vecchio, luogo in cui il disperso si sarebbe voluto recare ed in particolare nell’ultimo punto in cui è stato visto dall’amico con cui stava svolgendo l’escursione: quest’ultimo aveva fatto rientro dell’escursione a causa di un infortunio che si era procurato alla mano mentre il 71enne aveva proseguito nel cammino.

Le ricerche non proseguiranno nella notte per non mettere a rischio la sicurezza dei tecnici e ricercatori poiché il terreno è veramente impervio e di non facile gestione quindi riprenderanno domani mattina (2 luglio).