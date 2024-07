Tour de France 2024: La Terza Tappa Parte da Piacenza

Oggi, 1 luglio 2024, Piacenza ospita per la prima volta nella sua storia il Tour de France. La città è in fermento, con la popolazione locale che ha collaborato attivamente per organizzare e gestire questo evento epocale. Radio Sound seguirà l’evento in diretta, coprendo ogni momento della competizione.

TOUR DE FRANCE LIVE

Daniel dalla Colombia: Piacenza, una città perfetta per una vacanza durante il Tour de France

8.50 Daniel, uno studente colombiano che studia a Piacenza, condivide la passione per il ciclismo e il sostegno ai ciclisti colombiani al Tour de France. Descrive Piacenza come una città tranquilla e raccomanda di visitarla per una vacanza rilassante. Il gruppo di colombiani esprime entusiasmo per essere presenti a Piacenza durante l’evento ciclistico e invita altri a scoprire la città in questa occasione speciale.

Soccorsi sanitari

8.45 Stefano Nani, coordinatore del 118 e dirigente, ha illustrato l’organizzazione dei soccorsi sanitari per il Tour de France a Piacenza. Ha sottolineato l’importanza della riorganizzazione per garantire sicurezza ed efficienza, con il dispiegamento di squadre a piedi e ambulanze lungo il percorso. Ha elogiato la collaborazione tra professionisti del 118, medici e infermieri dell’ASL, e volontari di Anpas e Croce Rossa, evidenziando l’importanza di questa rete per affrontare l’evento.

Apertura

8.30 Dal parcheggio di viale Malta – Oggi si celebra il grande giorno del Tour de France. La terza tappa parte proprio da Piacenza e si concluderà a Torino, segnando l’inizio italiano di questa prestigiosa competizione ciclistica. Il parcheggio di Piazzale Malta è pervaso da un’atmosfera vibrante, con una folla di tifosi vestiti di giallo che ha accolto l’apertura dei cancelli pochi minuti fa. Il sindaco Katia Tarasconi ha preso la parola sul grande palco per dare il benvenuto a tutti i presenti, inclusi gli organizzatori. In programma ci sono alcuni spettacoli di apertura dedicati a questa tappa piacentina, seguiti dalla partenza de La Carovana commerciale alle 9:15, un lungo serpentone di auto decorate con sponsor e merchandising colorato. Alle 11, avverrà la partenza ufficiale del Tour de France da Rottofreno, preceduta qui a Piacenza da una sfilata. Per ora è tutto, continuate a seguirci per ascoltare le testimonianze di coloro che hanno scelto di essere qui con noi questa mattina.

La Tappa Piacenza-Torino

Prima volta in assoultuto che il Tour de France parte dall’Italia. La terza tappa del Tour, che copre il percorso da Piacenza a Torino, attraverserà la Strada Statale n. 10 – Via Emilia. Gli atleti entreranno nel territorio comunale di Rottofreno San Nicolò alle 11:35, orario di partenza ufficiale della tappa, e proseguiranno verso Castel San Giovanni. La Prefettura di Piacenza ha disposto la chiusura della strada dalle 08:15 fino alle 12:15, con deviazioni previste per raggiungere Piacenza e Castel San Giovanni.

Dettagli Tecnici della Tappa Piacenza-Torino

Distanza: 230,8 km

Tipo di Tappa: Piatta

Dislivello Totale: 1100 m

Côtes e Colline:

Côte de Tortone – Fausto Coppi: 1,1 km al 6,3% (Categoria 4)

Côte de Barbaresco: 1,5 km al 6,5% (Categoria 4)

Côte de Sommariva Perno: 3,1 km al 4,6% (Categoria 4)

Orari Importanti:

Partenza Fittizia: 11:15

Arrivo Previsto: 16:57

Preparativi e Mobilitazione

L’organizzazione dell’evento ha richiesto un impegno significativo da parte delle autorità locali e dei volontari. La sindaca Katia Tarasconi ha espresso profonda gratitudine verso Protezione Civile, Vigili del Fuoco, dipendenti comunali in pensione, Alpini, Scout e molte altre associazioni. Circa 140 volontari e 92 agenti della Polizia Locale, supportati da altre forze dell’ordine, garantiranno la sicurezza e la gestione della tappa.

Il Valore del Tour per Piacenza

Secondo la sindaca Tarasconi, l’evento rappresenta un’opportunità unica per Piacenza, che sarà menzionata da oltre 80 televisioni internazionali. Questo darà grande visibilità alla città, valorizzandone le bellezze e promuovendo il turismo. Giorgia Bronzini, pluri-campionessa piacentina, ha sottolineato l’importanza storica dell’evento, mentre Giancarlo Perini, ex ciclista professionista, ha ricordato le emozioni legate al Tour e l’opportunità di visibilità globale.

Critiche e Lavori in Corso

Nonostante l’entusiasmo generale, ci sono state critiche sulla gestione dei lavori di messa in sicurezza delle strade. Gloria Zanardi di Fratelli d’Italia ha criticato le “tamponature last minute” delle strade, considerate imbarazzanti e insicure. L’assessore alla Viabilità, Matteo Bongiorni, ha risposto che le condizioni meteorologiche avverse hanno ritardato i lavori e che la riqualificazione definitiva avverrà dopo l’evento.

Il Tour de France 2024: Un Evento Storico in Partenza dall’Italia

Una Partenza Storica da Piacenza

Il Tour de France 2024 segna una svolta storica, partendo per la prima volta dall’Italia. La terza tappa di oggi vede il percorso Piacenza-Torino, un evento reso possibile dallo sforzo congiunto di Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte. La città di Piacenza, in particolare, è in fermento: per la prima volta ospita questa prestigiosa competizione ciclistica, e la comunità ha collaborato attivamente per garantire il successo dell’evento. Radio Sound seguirà in diretta questa storica giornata.

L’Organizzazione e la Mobilitazione della Città

La preparazione per il passaggio del Tour de France ha richiesto un imponente sforzo organizzativo. Le autorità hanno predisposto la chiusura della Strada Statale n. 10 – Via Emilia dalle 08:15 alle 12:15 per garantire la sicurezza degli atleti e del pubblico. La sindaca Katia Tarasconi ha espresso gratitudine ai volontari e alle forze dell’ordine per il loro contributo essenziale. La città ha visto una mobilitazione massiccia, con 92 agenti della Polizia Locale e 140 volontari coinvolti, oltre al personale delle forze dell’ordine provenienti da diverse amministrazioni limitrofe.

Gli Aspetti Tecnici e i Protagonisti della Gara

La partenza del Tour de France dall’Italia rappresenta un evento senza precedenti in 121 anni di storia. La tappa di oggi vedrà protagonisti attesi come Tadej Pogačar e Jonas Vingegaard, con la pattuglia italiana pronta a dare battaglia. Il percorso pianeggiante da Piacenza a Torino offre una perfetta occasione per fughe e colpi di mano, con il campione nazionale Alberto Bettiol e il talentuoso scalatore Giulio Ciccone tra i principali contendenti.

Cenni Storici e Curiosità

Il Tour de France è stato fondato nel 1903 con lo scopo di aumentare le vendite del giornale sportivo francese L’Auto. Da allora, è diventato l’evento sportivo annuale più seguito al mondo. La partenza da Firenze è un omaggio a Gino Bartali, con percorsi curati dall’ex Ct azzurro Davide Cassani, il quale ha giocato un ruolo cruciale nel portare il Tour in Italia. L’edizione di quest’anno, la 111ª, vede il Tour partire dall’Italia per la prima volta e concludersi a Nizza, un’altra novità storica.

Gli Italiani nel Tour

Gli italiani in gara sono otto, con ambizioni di ottenere successi di tappa. Tra i nomi di rilievo figurano Alberto Bettiol, fresco di vittoria alla Milano-Torino, e Giulio Ciccone, già vincitore della maglia a pois. L’ultima vittoria italiana al Tour risale al 2019 con Vincenzo Nibali. Questo Tour rappresenta un’opportunità unica per gli italiani di brillare su un palcoscenico internazionale.

La tappa Piacenza-Torino del Tour de France 2024 è un evento storico che unisce sport, cultura e comunità. Grazie all’impegno di tutti, dalla sindaca Tarasconi ai volontari e alle forze dell’ordine, Piacenza è pronta a vivere una giornata indimenticabile, mettendo in mostra la bellezza e la capacità organizzativa del territorio italiano.

Il Primo Italiano a Vincere il Tour de France: Ottavio Bottecchia

Ottavio Bottecchia è stato il primo ciclista italiano ad aggiudicarsi la vittoria al Tour de France, realizzando una storica doppietta nel biennio 1924-1925. La sua vittoria ha segnato un punto di svolta, dimostrando che anche i corridori italiani potevano dominare in una delle competizioni ciclistiche più prestigiose al mondo.

Il Successo degli Italiani nel Tour de France

Gli italiani hanno vinto complessivamente 10 edizioni del Tour de France. Ecco un elenco cronologico dei vincitori italiani:

Ottavio Bottecchia: 1924, 1925 Gino Bartali: 1938, 1948 Fausto Coppi: 1949, 1952 Gastone Nencini: 1960 Felice Gimondi: 1965 Marco Pantani: 1998 Vincenzo Nibali: 2014

Cenni Storici

Il Tour de France, fondato nel 1903, è la corsa ciclistica più importante e seguita al mondo. Creato per aumentare le vendite del giornale sportivo francese L’Auto, è diventato un evento annuale di grande prestigio. La partenza del Tour de France dall’Italia nel 2024 rappresenta un evento storico, essendo la prima volta in oltre un secolo di storia.

I Vincitori Recenti del Tour de France

Negli ultimi anni, il Tour de France ha visto una serie di vincitori diversi:

2012 : Bradley Wiggins (Gran Bretagna)

: Bradley Wiggins (Gran Bretagna) 2013, 2015-2017 : Chris Froome (Gran Bretagna)

: Chris Froome (Gran Bretagna) 2014 : Vincenzo Nibali (Italia)

: Vincenzo Nibali (Italia) 2018 : Geraint Thomas (Gran Bretagna)

: Geraint Thomas (Gran Bretagna) 2019 : Egan Bernal (Colombia)

: Egan Bernal (Colombia) 2020, 2021 : Tadej Pogačar (Slovenia)

: Tadej Pogačar (Slovenia) 2022, 2023: Jonas Vingegaard (Danimarca)

Questi successi recenti dimostrano la continua evoluzione e competitività del ciclismo internazionale, con corridori da tutto il mondo che si contendono la prestigiosa maglia gialla.

L’Importanza del Tour de France per l’Italia

La partenza del Tour de France dall’Italia nel 2024 non è solo un traguardo storico, ma anche un omaggio alla lunga e prestigiosa tradizione ciclistica italiana. Questo evento sottolinea l’importanza del ciclismo in Italia e celebra il contributo di campioni come Ottavio Bottecchia, Gino Bartali, Fausto Coppi, Marco Pantani e Vincenzo Nibali. La tappa italiana del Tour rappresenta un’opportunità per il Paese di mostrare al mondo le sue bellezze naturali e il suo fervore sportivo.

Modifiche alla viabilità

Tra sabato 29 giugno e lunedì 1 luglio, nelle vie percorse dal Tour e nei parcheggi occupati dal Villaggio e dai mezzi di supporto (parcheggi di viale Malta, di via IV Novembre, dello stadio Garilli) sono previsti i seguenti divieti:

da sabato 29 giugno ore 14 a lunedì 1 luglio ore 14 circa: divieto di sosta con rimozione forzata

con rimozione forzata lunedì 1 luglio, dalle 8.15 alle 14 circa: divieto di circolazione (oltre ai divieti di sosta con rimozione)

Le vie e i parcheggi interessati dai divieti:

vie: viale Malta (Clinica S.Antonino), via Palmerio, via Mirra, via Beverora (dal civico 36 all’incrocio con via Palmerio), c.so Vittorio Emanuele II (da p.le Genova a via Venturini), via Pubblico Passeggio (tratto compreso tra la Statua di Sant’Antonino e via P. Giordani), via Venturini, stradone Farnese (tra via Venturini e via Giordani), via Giordani, piazza Sant’Antonino / via Sant’Antonino, largo Battisti / piazza Cavalli, via XX Settembre, piazza Duomo, via Romagnosi, via Cavour, viale Risorgimento, piazzale Milano, via XXI Aprile, piazzale Torino, via Emilia Pavese (fino al ponte Trebbia di San Nicolò di Rottofreno dove è collocato il punto di partenza della gara agonistica)

parcheggi: viale Malta, stadio Garilli, via IV novembre (Cheope)

Inoltre, sul Pubblico Passeggio (tratto compreso tra la Statua di S. Antonino e via Giordani) insisterà il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 4:00 am di domenica 30 giugno alle ore 14 del 1 luglio; lunedì 1 luglio fino alle 14 circa previsto inoltre il divieto di circolazione.

Attenzione: i parcheggi collocati lungo il percorso del Tour non saranno accessibili dalle ore 8.15 alle ore 14 circa del 1 luglio.

Chiusure caselli autostradali e strade statali

Lunedì 1 luglio tra le 8.15 e le 12.45 saranno inoltre chiusi

il casello autostradale Piacenza OVEST in entrambe le direzioni

il ponte sul fiume Po della via Emilia in direzione Piacenza

mentre la SS10 “Padana Inferiore” sarà chiusa da / verso Voghera durante il passaggio della gara.

Trasporto pubblico

Accesso al centro storico

Gli accessi consigliati per il centro storico saranno: p.le Torino, via Dieci Giugno (dalla direzione di viale S.Ambrogio), via Francesco Giarelli, viale il Piacentino, via Giulio Alberoni, via Roma, via Santo Stefano e via Nova sempre dalla direzione di p.le Torino.

Gli orari indicati, individuati sulla base delle tempistiche della manifestazione, non tengono conto dei probabili rallentamenti o disagi dovuti all’afflusso del pubblico.

Per chi si muove o arriva in centro città lunedì 1 luglio il suggerimento per tutti è di muoversi a piedi o in bicicletta, o di lasciare l’auto ai confini della città in uno dei 4 parcheggi scambiatori e raggiungere il centro con il servizio di bus navetta, che sarà disponibile gratuitamente dalle 7 alle 20 con passaggi ogni 10 minuti.

Per ragguagli in merito alle modifiche è inoltre possibile contattare i seguenti recapiti:

Polizia Locale tel 0523 7171 (Centrale operativa)

Centralino Comune di Piacenza tel 0523 492 111

Numero dedicato attivo lunedì 1 luglio dalle 7.30 alle 14: 0523 492 896