Scuole serali a Piacenza a rischio, Zavattoni (Cgl): “Corsi importanti, ma i fondi sono pochi e garantiti solo fino a Natale” – AUDIO

Scuole serali a Piacenza a rischio e con queste il diritto all’istruzione. Lo spiega in diretta a Radio Sound Giovanni Zavattoni Segretario Generale Provinciale della FLC CGIL.

La scuola serale fa parte del sistema di istruzione nazionale – spiega il sindacalista – ed è un ramo che ha grande interesse sul territorio. In particolare perché si tratta di cittadini che desiderano completare il proprio ciclo di studi, quindi migliorare la propria condizione lavorativa acquisendo un Diploma o la Licenza Media. A Piacenza, come al solito abbiamo un’erosione di tante ore, cosiddette di potenziamento come da legge del 2015, che dovevano servire per qualificare l’offerta formativa della scuola. Sono state invece come dicevo erose per rientrare dai vari organici che il Ministero assegna agli uffici scolastici regionali, in pratica non è possibile avviare tutti i percorsi. Infatti per quanto riguarda le scuole serali sono state autorizzate esclusivamente le classi quinte, quindi per coloro che finiscono il percorso di studi, mentre per le altre le ore, per adesso, sono attivate attraverso dei salti mortali che i dirigenti scolastici stanno facendo. Significa riuscirci togliendo delle ore nei percorsi di studio mattutini e con l’organico aggiuntivo Covid“.

I fondi arrivati quest’anno – prosegue Zavattoni – sono insufficienti. Inoltre la cosa peggiore è che sono garantiti fino al termine di dicembre 2021. Significa che i dirigenti si trovano nelle condizioni di poter attivare questi corsi serali, in parte, con un nulla di fatto! Perché non si può dire a queste persone iscrivetevi e poi a fine anno aggiungere… abbiamo scherzato”.

“Poi non soltanto le scuole serali sono a rischio – conclude l’esponente della Cgil Piacenza – ma anche scuole carcerarie e il bilinguismo. Quest’ultimo è un progetto regionale che si tiene al Raineri Marcora. Queste sono chiaramente delle situazioni che negano il diritto allo studio“.