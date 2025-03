“Se l’8 per me l’8 per tutte”, convegno il 7 marzo al Palazzo della Provincia

“Se l’8 per me l’8 per tutte” è il titolo del convegno in programma venerdì 7 marzo dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso la Sala Consiglio del Palazzo della Provincia (Corso Garibaldi, 50 – Piacenza).

Donne, lavoro e dignità sono le tre parole chiave dell’appuntamento, che è stato organizzato – per la Giornata Internazionale delle Donne dell’8 marzo 2025 – da Consigliera di Parità provinciale di Piacenza e Coordinamenti Donne Cgil, Cisl e Uil, in collaborazione con la Provincia di Piacenza.

Promuovere parità e qualità nel lavoro è l’obiettivo dell’iniziativa, che sarà un’importante occasione per approfondire tanti temi legati al lavoro femminile, inclusi i diritti delle lavoratrici e la dignità delle donne nel lavoro, ma anche un momento per riflettere e condividere il significato di una celebrazione internazionale che rappresenta il lungo cammino delle donne nella conquista dei diritti.

Il titolo “Se l’8 per me l’8 per tutte” vuole sottolineare la forza delle donne come patrimonio da custodire e ampliare con le giovani generazioni e la distanza ancora da percorrere verso un’effettiva parità, che è economica e sociale ma anche culturale ed educativa.

Ad aprire la giornata saranno i saluti istituzionali di Monica Patelli, presidente della Provincia di Piacenza.

A seguire interverranno Stefania Scarponi (Professoressa Ordinaria di Diritto del Lavoro e docente di Diritto e Genere, già Università di Trento), Francesca Re David (Segretaria Nazionale Confederale Cgil-Politiche della Salute e Sicurezza nel Lavoro), Elisa Fiorani (Coordinatrice Donne e Politiche di genere Cisl Emilia-Romagna) e Sonia Ostrica (Coordinatrice Nazionale Pari Opportunità Uil).

Coordinamento e conclusioni saranno affidate a Venera Tomarchio, Consigliera di Parità provinciale di Piacenza.