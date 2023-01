Nella serata le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia sono state impiegata per effettuare una massiccia attività di controllo del territorio a Castel San Giovanni. Gli agenti hanno effettuato posti di controllo alle principali vie di accesso, oltre a verifiche anche in zona stazione. In centro controllati diversi esercizi commerciali. Più di 70 le persone italiane e straniere identificate.