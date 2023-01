Tennistavolo – La Teco apre il girone di ritorno con un doppio successo: Bologna e Bergamo al tappeto

Riparte nei migliori dei modi il girone di ritorno per le squadre del tennistavolo Cortemaggiore targate Teco Fumara e Teco Cattina: in serie C1 maschile nazionale, nei rispettivi due gironi D e F, la Teco non sbaglia nulla e porta a casa un doppio significativo successo che permette alle squadre magiostrine di rimanere in testa alla classifica di entrambi i gironi.

SERIE C1 GIRONE D

RISULTATI

CUS BERGAMO – TECO CORTEMAGGIORE 0-5

ALLIERI -BORNIA 2-3

PUYO –HEIS 2-3

CIUBOTARU –DERNINI 0-3

PUYO-BORNIA 0-3

ALLIERI -DERNINI 0-3

CLASSIFICA

1 TECO FUMARA PUNTI 14

2 S. POLO DI TORRILE 14

3 BRESCIA 12

4 CUS BERGAMO 8

5 COCCAGLIO BS 8

6 BUSNAGO 8

7 BUTTAPIETRA VR 2

8 AQUILE AZZURRRE MILANO 0

SERIE C1 GIORNE F

BOLOGNA – TECO CATTINA 1-5

ROVERI –MOLINARI 3-2

ALESSANDRINI –NEGRO 0-3

CACCIARI- CALARCO 0-3

ALESSANDRINI -MOLINARI 0-3

ROVERI – CALARCO 0-3

CACCIARI-NEGRO 0-3

CLASSIFICA

1 TECO CATTINA PUNTI 14

2 BAGNOLESE 14

3 FORTITUDO BOLOGNA 14

4 METAL MODENA 8

5 CARPI 4

6 FERRARA 4

7 SARMEOLA PD 4

8 BOLOGNA 2

SERIE C2

VITTORINO – TECO FUMARA 4-5

Armani Lorenzo, Armani Francesco e Melilli Gabriele: squadra prima.

SERIE D1

VILLA D’ORO MODENA – TECO FUMARA 2-5

Melilli Francesco, Melilli Angelo, Rosi Nicolas e Bragadini Andrea: squadra seconda in classifica.

SERIE D2

VITTORINO DA FELTRE – TECO FUMARA 0-5

Ferrini Alessandro, Azzri Illyas e Petru Ionu: squadra in testa solitaria.

SERIE D3

VITTORINO DA FELTRE – TECO FUMARA 2-5

Lombardi Michele, Guaragni Francesco, Ruginescu Mihai e Azzri Anas: squadra in testa solitaria.