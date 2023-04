Serie A2 – Altro test importante per l’Assigeco Piacenza: al PalaBanca ad attenderla c’è Udine – AUDIO

La vittoria della Fortitudo Bologna nel posticipo contro l’Urania Milano ha fatto scivolare momentaneamente l’Assigeco Piacenza all’ultimo posto nella classifica del Girone Blu, fondamentale per avere un buon piazzamento ai playoff. In queste prime tre partite di seconda fase i biancorossoblu hanno offerto prove di buonissimo livello, senza però trovare la via del successo nei due match esterni contro Cividale e Udine crollando nel quarto periodo. L’incontro di domenica proprio contro Udine, in programma al PalaBanca alle 17:00 a causa delle esigenze televisive dovute alla diretta su MS Channel, sarà una ghiotta e importante occasione per i ragazzi di coach Stefano Salieri, consapevoli che per ottenere la vittoria sarà necessario offrire una prestazione di spessore per tutti i quaranta minuti come evidenziato dall’allenatore bolognese.

“Sicuramente domenica scorsa siamo mancati di energia e un po’ di lucidità. Se con Udine abbiamo subito molto l’impatto fisico, essendo a mio avviso una delle squadre più fisiche del campionato, con Cividale abbiamo pagato il fatto di non aver sempre fatto canestro da fuori, perdendo qualche pallone di troppo nel quarto quarto”.

Le parole di Gherardo Sabatini, capitano dell’Assigeco Piacenza

Il punto su Udine

Partita come favorita numero uno alla promozione in Serie A, l’Apu Old Wild West Udine finora non ha sempre rispecchiato le aspettative ma tutta la società sta facendo di tutto per raggiungere l’obiettivo finale con diversi investimenti a stagione in corso.

Attualmente la squadra si trova al quarto posto nel Girone Blu di questa seconda fase, con un record di una vittoria, all’esordio proprio contro l’Assigeco, e due sconfitte. Lo starting five della formazione guidata da coach Carlo Finetti, assistito da Giancarlo Sacco e l’ex viceallenatore biancorossoblu Gabriele Grazzini, è da paura: nella posizione di playmaker troviamo Diego Monaldi, vincitore per ben due volte del campionato di Serie A2 prima con Napoli e l’anno scorso con Scafati, che va a comporre il backcourt titolare con la star a stelle e strisce Isaiah Briscoe, guardia con un importante passato in NBA uscita dal prestigioso college di Kentucky.

Negli slot di ala troviamo Alessandro Gentile, figlio di Nando e autentica gloria della nazionale italiana, ed Ethan Esposito, al secondo anno in canotta bianconera. Chiude il quintetto l’esperto e veterano Francesco “Ciccio” Pellegrino. Dalla panchina come cambio degli esterni escono il classe 2000 Mattia Palumbo, la scorsa stagione a Forlì, Gianmarco Bertetti, arrivato lo scorso mese da Ferrara dopo il fallimento della società estense, Vittorio Nobile e il giovanissimo Tommaso Fantoma. Per quanto riguarda il settore ali troviamo invece l’ex Brindisi Raphael Gaspardo e capitan Michele Antonutti, che vanno a completare il roster insieme al veterano Marco Cusin.

Le due squadre tornano ad affrontarsi a distanza di tre settimane dall’ultima volta. Lo scorso 2 aprile al PalaCarnera successo Apu per 90-80, grazie a un parziale di 32-12 nel corso del quarto quarto.

Come seguire la partita dell’Assigeco Piacenza

I biglietti per la partita sono acquistabili sia sul sito https://www.vivaticket.com/it che presso la biglietteria del PalaBanca, che rimarrà aperta domenica mattina dalle 10:00 alle 12:00 e a partire dalle ore 15:30 fino all’inizio del match. Per i tifosi ospiti è consigliata la Tribuna Bovo, al prezzo di 10 euro, mentre ricordiamo che tutti nostri tesserati, dirigenti e allenatori, mostrando la tessera consegnata nelle scorse settimane nell’apposita zona riservata vicino al punto bar senza dover passare dalla biglietteria, riceveranno un tagliando per poter assistere al match.

Per chi fosse impossibilitato a venire al PalaBanca, ci sono diversi modi per seguire l’incontro: in diretta tv su MS Channel HD (canale 814 di Sky oppure in streaming sul sito https://mschannel.tv), in diretta gratuita su LNP Pass (https://bit.ly/3TmV0UL), e in diretta sul canale Twitch ItalBasket (https://www.twitch.tv/italbasketofficial).

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.