Serie A2 – Assigeco all’ultimo test prima dei playoff: trasferta a Cremona contro la JuVi – AUDIO

Il suono della sirena dopo quaranta minuti di grande basket ha sancito per l’Assigeco Piacenza il raggiungimento dell’obiettivo stagionale, ovvero il tanto atteso approdo ai playoff che rappresenta anche la salvezza automatica in serie A2 per la prossima stagione. Per aggiudicarsi i due punti cruciali contro Treviglio è servita una grande dimostrazione di carattere da parte dei biancorossoblu, e ora l’ultimo scoglio prima della post-season sarà il match del PalaRadi alle 18:00 di domenica 21 aprile contro la Ferraroni JuVi Cremona. A una settimana dall’importante traguardo meritatamente raggiunto, Coach Salieri vuole concludere in bellezza la stagione regolare, pur riconoscendo l’importanza di quanto dimostrato finora sul campo.

Le parole di Sabatini a Radio Sound, capitano dell’Assigeco Piacenza

Il focus su Cremona

Dopo aver rivoluzionato il roster nella passata finestra estiva di mercato, la Ferraroni JuVi Cremona ha disputato una convincente prima fase di campionato. La fase a orologio, tuttavia, non ha regalato troppe soddisfazioni alla formazione allenata da Luca Bechi, che comunque siede al sesto posto in classifica nel Girone Verde a pari punti con Treviglio con un record di 14 vittorie e 17 sconfitte. Lo starting five è guidato dal talento e dalla creatività di Vincent Shahid e Tekele Cotton, backcourt tutto a stelle e strisce dal grande potenziale realizzativo.

Il primo è stato tra le poche note positive della trasferta di Verona – 16 punti in 26 minuti di gioco – mentre il secondo, più esperto e fisico del connazionale, è una vecchia conoscenza del campionato italiano avendo già giocato in A2 con la casacca di Cento nella stagione 2020/21. Le ali del quintetto saranno Lorenzo Tortu e Cosimo Costi, giocatori solidi al primo anno a Cremona, ma da subito punti fissi delle rotazioni di coach Bechi. Sotto canestro i biancorossoblu dovranno vedersela con Luca Vincini, pivot classe 2003 notevolmente cresciuto nel corso della stagione. Il compito di dare il cambio al duo americano è spesso affidato ad Antonino Sabatino, che dopo un biennio a San Severo ha deciso di approdare al club gigliato. Altre armi a partita in corso sono l’ala Gabriele Benetti, autore l’anno scorso di una sorprendente promozione con Pistoia, e Marco Timperi.

Da poco è arrivata la notizia della rescissione consensuale con l’esperto pivot Daniele Magro, subito sostituito dall’arrivo del giovane promettente Nicolò Virginio dalla Pallacanestro Varese. Completano il roster i giovani Francesco Grassi e Alessandro Biaggini.