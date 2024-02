Serie A2 – L’Assigeco vola a Orzinuovi per chiudere la stagione regolare con una vittoria – AUDIO

La sconfitta rimediata domenica contro l’Umana San Giobbe Chiusi – ultima in classifica nel Girone Rosso – ha allungato a cinque la striscia di sconfitte consecutive dell’Assigeco Piacenza. È dunque fondamentale per i biancorossoblu rialzare la china e concludere il ritorno con una vittoria che blinderebbe il sesto posto in classifica. L’ultimo ostacolo da superare prima della fase a orologio sarà l’Agribertocchi Orzinuovi, formazione in netta crescita rispetto ai primi mesi di campionato che domenica 4 febbraio ospiterà l’Assigeco alle ore 18:00 al PalaBertocchi. In procinto di affrontare la sua ex-squadra – con la quale vinse la serie B nella stagione 2018/19 – coach Salieri è consapevole di quanto sia fondamentale un maggiore sforzo collettivo per interrompere la striscia negativa.

Le parole di Filoni alla vigilia del match

Il focus su Orzinuovi

Reduce dal ripescaggio in A2 dopo una stagione positiva in Serie B, l’Agribertocchi Orzinuovi di coach Andrea Zanchi, ex di serata, si presenta al PalaBanca con un record di 5 vittorie e 16 sconfitte. Dopo un avvio difficile la formazione orceana ha arricchito il roster con giocatori che, classifica a parte, la rendono un temibile avversario anche per tutte le squadre del girone. È ancora in dubbio la presenza nella partita di un acciaccato Ruben Zugno. Nel caso di forfait il playmaker titolare dovrebbe essere Paul Jorgensen, americano con passaporto italiano ingaggiato a dicembre e subito entrato bene nei meccanismi della squadra.

Al suo fianco giocherà la guardia tiratrice ex-Nardò Ennio Leonzio, mentre in posizione di ala troveremo il giovane classe 2003 Alessandro Bertini e Daniel Donzelli, prodotto del settore giovanile dell’Assigeco. Sotto canestro coach Zanchi potrà contare sul talento di Grant Basile, che dal suo approdo in A2 a stagione in corso ha dimostrato di essere uno dei lunghi più prolifici dell’intero campionato, come dimostrano le sue medie che sfiorano i 20 punti e 10 rimbalzi a partita. Tra gli esterni in uscita dalla panchina troveremo il capitano Giovanni Gasparin e il playmaker classe ’99 Emanuele Trapani, mentre i lunghi a partita in corso saranno Nicolas Alessandrini e i giovani Kevin Ndzie e Davide Zilli.

Il match d’andata è terminato con la vittoria per l’Assigeco con il punteggio di 57 – 54. Dopo due quarti equilibrati e un pessimo terzo quarto i biancorossoblu riescono a tornare in partita nell’ultimo parziale, poi la tripla dall’angolo di Bonacini in prossimità della sirena regala i due punti alla squadra di coach Salieri.