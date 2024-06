Serie B – Carlo Dirella è il nuovo Assistant Coach dei Fiorenzuola Bees

Pallacanestro Fiorenzuola Bees comunica ufficialmente di avere sottoscritto il contratto che la legherà alla figura tecnica di Carlo Dirella come Assistant Coach della Serie B Old Wild West 2024/2025.

Dirella, classe 1994 nato a Castel San Pietro Terme, ha iniziato la sua carriera da allenatore tra le fila dell’International Basket Imola nel 2015/2016, riuscendo a lavorare a fianco di coach Lorenzo Dalmonte nella stessa società. Dopo diverse stagioni in maglia biancorossa e quella come assistente all’Andrea Costa Imola nella Serie B Old Wild West 2022/2023, una nuova esperienza nello scorso campionato per Carlo, vice-allenatore alla Ristopro Fabriano in Serie B Nazionale Old Wild West Girone B.

Carlo Dirella avrà un impegno a 360 gradi nel mondo Bees, con la sua figura di Vice-Allenatore e di allenatore di un gruppo del settore giovanile gialloblu che andrà a completare il confermato staff comprendente Lorenzo Dalmonte come Head Coach, Pierangelo Mellone come Assistente Allenatore e Carlo Alberto Naldini come Preparatore Atletico.

Le prime parole di Carlo Dirella nel mondo dei Bees

”Il mio approccio a Fiorenzuola è stato ottimo, conosco la bontà del lavoro che la società sta svolgendo da tempo (purtroppo anche da avversario nel Play-In che perdemmo quando ero all’Andrea Costa Imola) e ho sempre avuto moltissime referenze super positive dell’ambiente Bees.

Credo che il roster che si sta delineando sia competitivo, affamato e improntato alla continuità tecnica, cosa da non sottovalutare in una stagione così lunga come quella che si prospetta quest’anno. Le mie sensazioni sono perciò super positive, ringrazio la società e coach Dalmonte per l’opportunità.

Conosco coach Dalmonte da tantissimo tempo, abbiamo condiviso il campo durante il mio percorso giovanile, quando lui era allenatore per l’International. Incredibilmente non ho mai avuto il piacere di essere assieme in uno staff durante i miei primi anni come assistente a Imola, ma so bene cosa chiede alle sue squadre e al suo staff. Oltre a voler imparare il più possibile, la mia figura sarà propositiva, sincera e di supporto a tutte le parti in causa, con lo scopo di raggiungere tutti gli obiettivi che ci prefiggeremo.”