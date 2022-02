Serie B – Contro Rucker SanVe è una prova di maturità per i Fiorenzuola Bees

I Fiorenzuola Bees di coach Gianluigi Galetti si rimettono in strada, pronti ad affrontare la trasferta che li vedrà contrapposti alla Rucker San Vendemiano. Match valido per 21° Giornata Campionato.

Sabato 26 febbraio 2022 alle ore 20.30 al PalaSaccon di San Vendemiano i Bees affronteranno una delle squadre maggiormente attrezzate nel girone. Obiettivo? La 5a vittoria consecutiva in campionato.

Il punto in casa Bees

Un campionato, quello della squadra di capitan Filippini e compagni, di assoluto spessore, con i 24 punti finora totalizzati. Un vero e proprio vanto per una squadra costruita con l’obiettivo di una tranquilla salvezza in categoria.

Pallacanestro Fiorenzuola pare essersi completamente ripresa dopo l’inizio 2022 condizionato dal Covid-19. Lo ha dimostrato anche nella trasferta della scorsa settimana contro Bernareggio.

L’attacco a mitraglia gialloblu ha ripreso le sue abituali medie, guidato nella trasferta lombarda contro la Lissone Interni dal trio Rubbini-Alibegovic-De Zardo, autori in 3 di ben 55 punti complessivi in casa valdardese.

Gli avversari

La prossima avversaria di Fiorenzuola è tuttavia, come detto, una delle regine del campionato. La Rucker Belcorvo San Vendemiano di coach Mian si trova al momento al 3° posto in classifica. A quota 26 punti in graduatoria. Ha una grande voglia di rivalsa ritrovando il PalaSaccon dopo due sconfitte consecutive in trasferta, prima a Monfalcone e poi a Vicenza.

La squadra veneta ha giocatori importanti per la categoria a roster, tra cui spiccano i vari Sanguinetti (ex Serie A2 tra le altre con le casacche di Rieti a UCC Assigeco Piacenza), Baldini (ex Bernareggio) e l’ex di giornata Patrizio Verri, tutti e 3 giocatori ben oltre la doppia cifra di media a partita.

Proprio Verri potrà rivedere dopo la gara di andata quei Fiorenzuola Bees da lui solo assaggiati nella prima stagione post-rinascita dei gialloblu, allora in Serie C Gold Emilia Romagna.

All’andata, al termine di una partita mozzafiato al PalaMagni di Fiorenzuola fu proprio la Rucker SanVe a prevalere per 68-69 guidata da una grande prestazione da 16 punti e 10 rimbalzi di Tommaso Gatto, cui si opposero i 17 di Federico Ricci ed i 15 di Denis Alibegovic in casa valdardese.

Tutto è imbandito per quello che sembra essere un grande weekend di pallacanestro, per i Fiorenzuola Bees l’occasione di produrre quello che assomiglierebbe a del miele pregiatissimo.