Serie B – I Fiorenzuola Bees fanno poker con il +20 sugli scorpioni di Bernareggio

I Fiorenzuola Bees calano il personalissimo poker di assi, conquistando la 4° vittoria consecutiva in Serie B Old Wild West Girone B battendo a domicilio la Lissone Interni Bernareggio 99 per 73-93.

Un punteggio figlio di una gara sempre al comando per la squadra di coach Gianluigi Galetti, capace di scavare un gap profondo nel terzo parziale da 11-30 complessivo.

Bernareggio prova ad azzannare la partita con Di Meco e a mettere paura fin dal primo parziale ai Bees, ma capitan Filippini e compagni si dimostrano totalmente di un’altra idea e si presentano solidissimi in terra lombarda.

Alibegovic è letteralmente on fire, segnando 3 triple filate a cui si aggiunge un Rubbini di sostanza e di talento puro. A fine primo parziale la squadra gialloblu è avanti di ben 9 lunghezze, con la panchina che esulta sull’ennesimo canestro del proprio numero 7 per il 16-25 finale.

Nel secondo quarto i Bees continuano il loro lento e costante lavoro di erosione ai fianchi degli Scorpioni lombardi, trovando con De Zardo la doppia cifra di vantaggio al 12′, prima che Rubbini continui il suo lavoro di grande sostanza toccando la doppia cifra personale al 15′.

Bernareggio trova in Quartieri fosforo per riportare a galla la squadra di Cassinerio, ma ancora Alibegovic chiude il primo tempo in vantaggio per Pallacanestro Fiorenzuola 1972. 38-48 all’intervallo.

Il terzo quarto è totalmente di marca gialloblu, che costruiscono un mortifero 11-30 coinvolgendo tutti gli effettivi, travolgendo letteralmente la malcapitata Bernareggio. 49-78 al 30′.

Nel finale, c’è spazio per allungare tutte le rotazioni, con Ricci e Livelli a contenere ogni velleità dei padroni di casa. La partita si chiude sul 73-93 in favore di Fiorenzuola.

Bernareggio vs Fiorenzuola Bees 73-93

(16-25; 38-48; 49-78)

Pallacanestro Bernareggio 99: Ingrosso 6; Lanzi 10; Issa 6; Di Meco 20; Marra 2; Quartieri 12; Almansi 11; Giorgetti 2; Adamu 4; Cappelletti; Gatti; Pirola. All. Cassinerio

Fiorenzuola Bees: Bracci 2; Rubbini 21; Alibegovic 17; Livelli 9; Superina; Avonto 2; Filippini 9; Bussolo; De Zardo 17; Ricci 11; Jovanovic 5. All. Galetti