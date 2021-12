Serie B1, la Conad Alsenese torna in campo e affronta la “Cenerentola” Certosa

Trasferta lombarda per la Conad Alsenese nel campionato di serie B1 femminile. La squadra di Enrico Mazzola scenderà in campo sabato alle 21 a Certosa di Pavia contro Certosa Volley. Le gialloblù piacentine, terz’ultime con cinque punti (ma una partita in meno) a braccetto con la Fos Wimore Cvr, affronteranno la “Cenerentola” del girone.

Per Alseno, dunque, un appuntamento importante da non mancare, a cui Diomede e compagne arriveranno dopo un week end di stop forzato, complice il rinvio di sabato scorso del match casalingo contro la Bleuline Forlì (caso-Covid 19 alla vigilia nelle fila romagnole). Un ritmo partita, dunque, da verificare nella metà campo piacentina, ma la Conad è concentrata sull’importante trasferta pavese alla ricerca della terza vittoria stagionale.

L’avversario della Conad Alsenese

Il Certosa Volley è allenato da Federico Di Toma, tecnico di esperienza che ha militato anche in categorie superiori, e ha a disposizione un roster interamente under 19. Fin qui, le pavesi hanno conquistato solamente due set, uno in casa contro la Fos Wimore Cvr (terza giornata) e uno in trasferta a Garlasco nel derby provinciale (quarta giornata).

Diretta del match

La partita sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Volley Certosa.