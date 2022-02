Serie B2 – La Pallavolo Sangiorgio cerca la prima vittoria del 2022 nel derby

La Pallavolo Sangiorgio ospiterà la giovane formazione della Ltp Vap Uyba tra le mura amiche del palazzetto di viale Repubblica con l’unico obiettivo di vincere per riprendere la corsa verso i play off. Nonostante i precedenti, tre, siano tutti favorevoli alle albicelesti, serve fare attenzione perché nell’ultimo incontro le ragazze di coach Mineo hanno strappato un punto a Marudo.

“Sabato è fondamentale vincere a pieni punti per riprendere la corsa verso il secondo posto. Non è assolutamente una partita che va sottovalutata, e va affrontata con la giusta determinazione. È importante fare un gioco pulito e ordinato”.

“Nonostante i diversi punti di vantaggio con cui abbiamo iniziato i set, non siamo state in grado di mantenere la concentrazione e fare il nostro gioco. San Damaso ne ha approfittato per portare casa la partita”.