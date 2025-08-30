Con la moto si schianta contro il guardrail in autostrada, grave un uomo di 66 anni

Grave incidente in autostrada, ferito un uomo di 66 anni. I fatti sono accaduti questo pomeriggio. L’uomo, residente a Trento, stava viaggiando in sella alla sua moto lungo l’autostrada A21 in direzione Torino.
All’altezza di Piacenza, però, il 66enne avrebbe perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guardrail. Un impatto violentissimo.
Sul posto è intervenuto il 118 che ha allertato anche l’elisoccorso. Dopo aver prestato le prime cure sul posto, i sanitari hanno trasportato in elicottero il ferito al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono gravi.