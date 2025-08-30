Con la moto si schianta contro il guardrail in autostrada, grave un uomo di 66 anni

Grave incidente in autostrada, ferito un uomo di 66 anni. I fatti sono accaduti questo pomeriggio. L’uomo, residente a Trento, stava viaggiando in sella alla sua moto lungo l’autostrada A21 in direzione Torino.

All’altezza di Piacenza, però, il 66enne avrebbe perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guardrail. Un impatto violentissimo.

Sul posto è intervenuto il 118 che ha allertato anche l’elisoccorso. Dopo aver prestato le prime cure sul posto, i sanitari hanno trasportato in elicottero il ferito al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono gravi.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy