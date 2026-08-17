Dal 24 agosto lo Sportello unico di piazzale Milano riceve su appuntamento

Da lunedì 24 agosto cambia la modalità di accesso allo Sportello unico della Casa della Comunità di Piacenza, in piazzale Milano 2: per accedere ai servizi sarà necessario prenotare un appuntamento attraverso il sistema ZeroCoda.

La nuova organizzazione è stata introdotta per rendere più semplice l’accesso allo sportello, distribuendo gli appuntamenti e riducendo le attese. Attualmente, infatti, si registrano anche code di diverse ore, con circa 300 utenti al giorno. Dalla prossima settimana il cittadino potrà scegliere tra gli orari disponibili quello più comodo e presentarsi direttamente allo sportello.

Prenotare è semplice: basta collegarsi a auslpiacenza.zerocoda.it. Sul sito, senza registrarsi e senza scaricare alcuna app, è possibile individuare il servizio di cui si ha bisogno tra quelli disponibili.

Lo Sportello unico di piazzale Milano assicura l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale, la scelta e revoca del medico o del pediatra di famiglia, la registrazione delle esenzioni, il pagamento del ticket, l’autorizzazione per il rinnovo dei piani terapeutici per la fornitura di prodotti di assistenza integrativa, il rilascio di duplicati della tessera sanitaria in caso di smarrimento o furto, il rilascio di modelli di convenzioni bilaterali per l’estero, l’inserimento di minori/tutelati nel Fascicolo sanitario elettronico, l’attivazione della Carta nazionale dei servizi (CNS) e la prenotazione del posto per rilascio o rinnovo Patenti (non in commissione) e Porto d’armi.

Una volta scelto il servizio, è sufficiente selezionare il giorno e l’orario tra quelli disponibili. Al termine della procedura si riceve la conferma dell’appuntamento tramite SMS o mail.

Per le persone che hanno difficoltà nell’utilizzo del sistema è attivo il Punto digitale facile alla Casa della Comunità di piazzale Milano; saranno anche presenti operatori disponibili per fornire assistenza e supporto.

Inoltre, nel caso in cui non si volesse utilizzare il servizio ZeroCoda per la prenotazione del posto a piazzale Milano, si ricorda che gli Sportelli unici periferici, limitrofi alla città, continuano ad avere l’accesso libero.

Il passaggio alla prenotazione nasce dall’esigenza di migliorare l’organizzazione di un servizio caratterizzato quotidianamente da un afflusso molto elevato. La distribuzione degli accessi su fasce orarie definite consentirà di limitare l’affollamento e le attese prolungate, offrendo ai cittadini maggiore certezza sui tempi necessari per accedere allo sportello.

La nuova modalità sarà monitorata nel tempo per valutarne l’efficacia, in particolare rispetto ai tempi di attesa e alla qualità dell’accesso al servizio.

Il nuovo sistema entra in vigore lunedì 24 agosto. Nei prossimi giorni l’Azienda Usl di Piacenza proseguirà la campagna informativa attraverso il sito, i canali social e il materiale distribuito nelle proprie strutture, per accompagnare i cittadini al cambiamento.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy