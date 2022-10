Rissa nella notte in un locale di via Manfredi, spunta perfino una spada: due feriti e indagini in corso

Scoppia la rissa in un locale, spunta addirittura una spada. I fatti sono accaduti questa notte in un bar di via Manfredi. La dinamica è ancora tutta da chiarire. Pare però che tra un gruppo di avventori sia esplosa una violenta lite, il tutto intorno alle 4 della mattina. Dalle parole i clienti sarebbero passati presto ai fatti. Uno dei presenti avrebbe afferrato un bastone di legno, un altro sarebbe uscito dal locale per tornare pochi istanti dopo armato di una spada, a essere precisi una katana giapponese. Probabilmente si tratta di una di quelle riproduzioni da collezionisti, resta il fatto però che uno dei rivali ha riportato un serio taglio a una mano. Un altro invece ha riportato un trauma cranico a causa di una bastonata. All’arrivo della polizia i due aggressori avevano già fatto perdere le proprie tracce: indagini sono in corso. I due feriti sono ricorsi alle cure del 118.