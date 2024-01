Ammodernamento Statale 45, il sindaco Albasi (Rivergaro): “Partecipazione dei cittadini? Solo un tema da sbandierare, poi nel concreto viene meno” – AUDIO

“E’ sempre difficile dare un voto, preferisco siano i cittadini a farlo. E’ stato un anno complicato, perché ci portiamo ancora dietro delle difficoltà causate da Covid e guerra. Io sono verso la fine del mio percorso e colgo l’occasione per ringraziare tutta la mia amministrazione”. Così Andrea Albasi, sindaco di Rivergaro.

“Io sarò ancora sindaco per la prima parte del 2024 e quest’anno vedrà il compimento di opere importanti per la nostra comunità. In primis la riqualificazione della Casa del Popolo, come anche il parcheggio di via Roma: visti nell’insieme portano a una riqualificazione di una parte del centro storico e al completamento di un percorso iniziato anni fa”.

“In più è proprio di questi giorni l’avvio del cantiere del sottopasso della 45, zona Portichetto – Ancarano che rafforzerà l’idea di sviluppo della movimentazione ciclopedonale delle persone in sicurezza”.

C’è poi il tema dell’ammodernamento della Statale 45, avete fatto istanza alla Presidenza del Consiglio.

“Fin dall’inizio abbiamo condiviso la posizione dei cittadini in un percorso davvero partecipato questa istanza alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Speriamo di avere a gennaio qualche novità. L’obiettivo è che la messa in sicurezza tenga davvero conto di chi il territorio lo vive”.

Perché il vostro progetto alternativo non è mai stato preso in considerazione in maniera profonda?

“Noi abbiamo sempre impostato la nostra attività cercando il massimo coinvolgimento dei cittadini, ma questo il sistema burocratico italiano questo diciamo che non lo prevede. A volte viene sbandierato il tema della partecipazione ma nel concreto poi questo viene meno. C’è un po’ di difficoltà a riconoscere le istanze che non pervengono dai livelli istituzionali: è un peccato e noi non cediamo, anche perché noi abbiamo chiesto che vi sia una valutazione di questo nostro progetto alternativo”.