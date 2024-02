Strada Provinciale 28bis di Gossolengo, senso unico alternato lungo il ponte sul Trebbia

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che lungo la Strada Provinciale n. 28bis di Gossolengo, nei territori comunali di Gossolengo e Gazzola, sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria sul ponte sul fiume Trebbia ed in particolare lavori di adeguamento statico della maggior parte dei pulvini, installazione di nuovi ritegni sismici, bonifica delle superficie in calcestruzzo di travi e traversi di appoggio, sostituzione dei giunti d’impalcato oltre al ripristino dello smaltimento delle acque meteoriche.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico e da movieri, lungo la Strada Provinciale n. 28bis di Gossolengo, dalla progressiva km 1+160 circa alla progressiva km 1+870 circa, dalle ore 07:00 del giorno 01/02/2024 alle ore 24:00 del giorno 30/06/2024, nei territori comunali di Gossolengo e Gazzola.

Relativamente al tratto che sarà oggetto di senso unico alternato lungo il ponte sul fiume Trebbia (dalla progressiva km 1+160 circa alla progressiva km 1+870 circa), si precisa che:

– dalle ore 07:00 alle ore 09:00 il senso unico alternato dovrà privilegiare la direzione nord-est;

– dalle ore 17:00 alle ore 19:00 il senso unico alternato dovrà privilegiare la sud-ovest;

– il tratto in cui verrà imposta la suddetta limitazione non potrà avere uno sviluppo superiore a 250 metri.