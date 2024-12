Soresi (FdI): “Degrado in zona via Menicanti, ancora nessuna risposta dall’amministrazione”.

La nota di Sara Soresi

A distanza di un anno e mezzo dalla mia interrogazione sulla zona (che purtroppo ancora non ha avuto risposta), la situazione in via Menicanti rimane invariata.

Gli edifici in costruzione, costantemente occupati, contribuiscono purtroppo ad un contesto di degrado e insicurezza per i residenti.

Le costanti segnalazioni dei cittadini parlano chiaro: anche ieri è segnalato un carrello della spesa abbandonato e incendiato, un ulteriore simbolo del disagio che quest’area vive quotidianamente.

È evidente che l’immobilismo dell’amministrazione comunale su questa vicenda è un segnale preoccupante. Da un lato, si parla di rigenerazione urbana e riqualificazione, ma dall’altro, zone come via Menicanti vengono dimenticate, lasciando i cittadini soli a convivere con degrado, abbandono e problemi di sicurezza.

Auspico che l’Amministrazione possa intervenire sulla zona, al più presto, intensificando i controlli.