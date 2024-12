Punti di vista: ”Ora rivediamo la luce”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza – United Riccione – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Rivediamo la luce. Non tanto per la vittoria che arriva e poteva doveva essere più netta ma per la prestazione della squadra che ha dato segnali importanti di corsa, intensità, compattezza ed anche di gioco. E tutto questo una settimana dopo aver giocato probabilmente la peggior partita di sempre della storia biancorossa. Rossini parte con la difesa a 5, Zucchini perno centrale ed ai suoi lati Somma e Del dotto con Silva in panchina.

Sugli esterni Ruiz e Napoletano Bachini play, Corradi centro sinistra, Santarpia centro destra e D’agostino dietro Recino. Un minuto e D’Agostino mette davanti alla porta Napoletano che incredibilmente sbaglia una facile occasione la novità è che la squadra non perde fiducia anzi continua a giocare un calcio fatto di intensità e ripartenza con Bachini a calamitare tanti palloni, Corradi a fare bene le due fasi e d’Agostino che dimostra di essere non solo qualità ma anche quella leadership che in passato non sempre aveva avuto. Il primo tempo finisce sullo zero a zero solo perché non riusciamo a metterla dentro ma i segnali sono chiari di una squadra ben in campo.

La ripresa è la falsariga del primo tempo con la rete sull’asse D’agostino in verticale per un Ruiz sempre propositivo che mette un cross al bacio sulla testa di Recino che porta i biancorossi in vantaggio. Il Riccione ci prova ma non riesce mai ad impensierire Franzini e di là manchiamo più volte la seconda rete. Insomma una prova realmente sorprendente per una squadra che per la prima volta in campionato mi è sembrata tale. E’ vero che il modulo conta poco se in campo non c’è voglia ed intensità, ma questo 3-5-2 attualmente è il modulo migliore per questa squadra.

La mia curiosità è vedere se il mercato andrà nell’ottica di giocatori funzionali a questo modulo oppure no. Siamo fuori dal tunnel? No abbiamo rivisto la luce la lunghezza del tunnel dipende solamente da quanto questa squadra continuerà a lavorare e migliorare. Domenica ad Altopascio una verifica molto importante che ci potrà raccontare tanto.

