Torneo di Bettola, i risultati della seconda serata: vince la Molinelli/Eni, pareggio per il Bar Roma

Prosegue il torneo in piazza a Bettola con la seconda serata di questa edizione, andata in scena lo scorso venerdì 1 Luglio. Bissato il successo di pubblico dell’esordio della manifestazione anche grazie al campo da calcio gonfiabile, messo a disposizione dei bambini gratuitamente da ERREA, partner della competizione. In campo il girone B, che nasce con la riedizione dell’ultima finale disputata nel 2018: ossia Tequila pub – Acconciature Molinelli/Eni station e vede quest’ultimi prendersi una rivincita sui campioni uscenti, rimontando lo svantaggio iniziale dovuto ad un autogol con le reti di Taffurelli e Tonini.

Nella seconda partita segno X tra Bar Roma ed S.C.Opare, con un 2-2 caratterizzato dai gol di Issa Bara e Ali Kone da una parte, Forlini e Merlini dall’altra.

Il torneo, con lo stesso carico di entusiasmo e novità della prima settimana, torna stasera lunedì 04 luglio con il girone C e continuerà nelle serate di martedì e mercoledì.

Lunedì 4 luglio

h. 21 MC CAVANNA – TRAIN STATION

h. 21,45 FOOTGOLF PIACENZA – TRATTORIA PERANI