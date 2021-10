Trasferta a Civitanova per la Gas Sales Piacenza, Scanferla: “Non sono permessi errori”

Seconda giornata e prima trasferta per Gas Sales Piacenza domenica 17 ottobre ore 15:30 nel 77° campionato di SuperLega Credem Banca (Diretta Volleyball World) contro i cucinieri della Lube.

Tra le due squadre si tratta del quinto incontro con all’attivo quattro successi per i marchigiani Campioni d’Italia in carica. A presentare il match Leonardo Scanferla, libero origine padovana alla sua terza stagione in maglia biancorossa.

“La vittoria di domenica contro Ravenna è stata importantissima e ha contribuito a dare fiducia al gruppo squadra. Abbiamo giocato i primi due set con grande intensità, nel terzo abbiamo abbassato la guardia lasciando così spazio agli avversari di portarsi in vantaggio.

Nell’ultimo set siamo rientrati in campo con la giusta mentalità e concentrazione conquistando la vittoria. Il prossimo test sarà importante, domenica ci aspetta la Lube, giochiamo contro un gruppo che non ha bisogno di presentazioni. Civitanova, squadra Campione d’Italia in carica, ha un roster formato da esperti battitori e contro di loro sarà importante giocare una partita in cui non sono permessi errori. Per me questa è la terza stagione a Piacenza, e il mio obiettivo personale è quello di migliorarmi lavorando duramente ogni giorno. Il gruppo squadra è ambizioso e ha tutte le carte in regola per disputare una buona stagione e noi vogliamo toglierci qualche soddisfazione. Vogliamo qualificarci per la semifinale scudetto.