Ultimo incontro sulla Via Francigena piacentina il 6 aprile in Santa Maria di Campagna

Ultimo incontro sulla Via Francigena piacentina. Giovedì 6 aprile, alle 18, alla Biblioteca del Convento di Santa Maria di Campagna, per il ciclo di conferenze “I Giovedì della Basilica” (nell’ambito del ricco programma messo in campo dalla Comunità francescana e dalla Banca di Piacenza per celebrare i 500 anni dalla posa della prima pietra della basilica mariana), si terrà l’ultimo dei tre incontri sulla Via Francigena piacentina tenuti dal presidente del Comitato Tratta Piacenza vie Romee-Francigena pro-Unesco, Giampietro Comolli.

Il relatore – dopo aver trattato del transito a Piacenza dei pellegrini cristiani dal IV secolo e di “Piacenza icona europea della conservazione del cibo” – parlerà della necessità, per il nostro territorio, di dotarsi di un brand identity.

La partecipazione è libera (precedenza ai Soci e ai Clienti della Banca) con prenotazione (relaz.esterne@bancadipiacenza.it – tf 0523 542357).