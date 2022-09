Violenta lite in Largo Battisti, uomo aggredito e ferito al volto con una bottigliata

Grave episodio di violenza in pieno centro storico nella tarda serata di ieri, domenica 4 settembre. Un’accesa lite si sarebbe scatenata in via Garibaldi, a pochi metri da Largo Battisti. Protagonisti due uomini di origini sudamericane.

I contorni di quanto accaduto sono ancora da definire nel dettaglio, ma uno dei due a un certo punto avrebbe impugnato una bottiglia di vetro e avrebbe sferrato due fendenti all’indirizzo del rivale, ferendolo a un braccio e soprattutto al collo.

Quest’ultima lesione, in particolare, ha avuto pesanti ripercussioni sulla vittima dell’aggressione che si è accasciata a terra in un lago di sangue. In quel momento transitava un infermiere fuori servizio che ha soccorso il ferito tamponandogli il taglio per evitare il dissanguamento.

Sul posto sono poi intervenuti i soccorsi del 118 che hanno prestato le cure del caso all’uomo: condotto in ospedale non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul luogo della rissa sono intervenute anche le volanti della polizia: gli agenti hanno fermato il presunto aggressore la cui posizione ora è al vaglio.