Villa Verdi, Comolli: “Ultimati i lavori di impermeabilizzazione delle terrazze, servono ancora tante operazioni per riaprire” – AUDIO

Villa Verdi, Comolli: “Ultimati i lavori di impermeabilizzazione delle terrazze”. Un passo importante per l’immobile che da 4 anni è chiuso al pubblico. La speranza che questa sia la strada per una futura riapertura dell’immobile ai visitatori.

“Il primo lotto di messa in sicurezza – spiega Giampietro Comolli, Presidente del Comitato Giuseppe Verdi – da un punto di vista di impermeabilizzazione dei due bellissimi terrazzi che compongono la villa e la facciata al primo piano, è stato quasi ultimato. Purtroppo c’è il parco in gravissime condizioni e per cui l’autunno dovrebbe essere proficuo per un intervento in questo senso”.

Intanto è stato inaugurato il nuovo Ponte Pezzino, che congiunge i Comuni di Villanova sull’Arda (Piacenza) e Busseto (Parma).

Sarà più facile raggiungere la Villa dopo questa inaugurazione

I sindaci interessati sono molto attenti, almeno con le loro possibilità attuali. Il sindaco di Villanova si è dato molto da fare perché ci sia questo passante sicuro, che abbrevia notevolmente l’accesso da Piacenza, da Cremona, da Parma, da Milano verso Villa Verdi.

Servono ancora molti fondi affinché possa diventare una meta per i visitatori?

Sì, ci sono dei fondi che devono essere destinati sicuramente per tutti, chiamiamoli così, gli arredi verdiani, ma non solo. Certamente l’immobile ha bisogno delle grossi interventi perché negli ultimi 4-5 anni è stato totalmente abbandonato, quindi è evidente che mettere mano alla Villa avrà il suo prezzo.

