VO2 Team Pink, Aurora Mantovani in gara al Trofeo Antonietto Rancilio Ladies a Parabiago

Inizia dalla notturna milanese un altro lungo week end di corse per il sodalizio piacentino

Partirà da un appuntamento in notturna il week end del VO2 Team Pink. Venerdì i riflettori sono puntati sulla località milanese di Parabiago, sede della gara per Donne Open denominata “Trofeo Antonietto Rancilio Ladies”.

Il via è previsto alle 19,30, con un circuito di 4 chilometri e 100 metri da ripetere 22 volte per un totale di 90 chilometri. A difendere i colori del team presieduto da Gian Luca Andrina sarà la “panterina” Aurora Mantovani. Milanese di Sedriano che dunque “giocherà in casa” abitando a pochi chilometri dalla sede di gara.