Volantini sulle auto da Piacenza Parcheggi: “A breve i lavori in piazza Cittadella”. Centrodestra: “Non è pubblicizzazione”. Soresi (FdI): “Metodo vietato dalla legge”

“A breve inizieranno i lavori per la realizzazione del parcheggio di Piazza Cittadella, ci scusiamo per eventuali disagi”. Questo il volantino distribuito dalla società Piacenza Parcheggi, appoggiato sul parabrezza di alcune vetture nella giornata di oggi.

“Ci scusiamo per gli eventuali disagi. Stiamo lavorando per restituirvi una piazza più funzionale ed un parcheggio moderno ed efficiente”, conclude il volantino.

Centrodestra: “Di certo non una adeguata pubblicizzazione”

Sulla questione interviene il centrodestra che parla di una pubblicizzazione che non può considerarsi adeguata.

Ennesima violazione contrattuale da parte di Piacenza parcheggi: secondo il contratto di concessione ed il verbale di consegna delle aree, il concessionario, infatti, avrebbe dovuto pubblicizzare l’ambito di intervento entro il 14 agosto. Ad oggi, nonostante sia trascorsa ormai una settimana dalla scadenza, la predetta pubblicizzazione non è affatto avvenuta. Qualche volantino su alcune auto in pieno agosto (tra l’altro con una settimana di ritardo) non puó essere certo considerata una adeguata pubblicizzazione.

Siamo curiosi di capire cosa intenda fare a questo punto l’amministrazione Tarasconi: permetterà, ancora una volta, al concessionario di non rispettare i termini contrattuali? Permetterà di dare avvio ai lavori nonostante non vi sia alcuna certezza sulla bancabilità ?

A questo proposito, ricordiamo che uno dei requisiti per il rilascio delle garanzie bancarie è la c.d. regolarità amministrativa, che nel caso di specie non pare sussistere posto che il concessionario avrebbe contenziosi in essere con il Comune di Piacenza. Nei prossimi giorni provvederemo a notiziarne il Ministero dell’ Economia ed a Medio Credito Centrale, e ciò a tutela dell’interesse pubblico considerando che si tratta di istituto bancario statale.

Soresi (FdI): “Divieto di volantinaggio sulle auto”

Un metodo di comunicazione che solleva le critiche di Fratelli d’Italia. Sara Soresi parla direttamente di sanzioni per questa azione, “in considerazione del divieto di volantinaggio sugli autoveicoli previsto sia dal Testo Unico degli Enti Locali, sia dal Regolamento comunale di polizia urbana del Comune di Piacenza”.