Ciclismo – Domani scatta la grande settimana internazionale della Bft Burzoni VO2 Team Pink

Scatta domani la grande settimana internazionale della Bft Burzoni VO2 Team Pink, che vede quattro sue atlete impegnate in maglia azzurra.

Da domani a domenica tre “panterine VO2 Team Pink” (la torinese Anita Baima, la veronese Asia Sgaravato e la padovana Linda Sanarini) parteciperanno ai Mondiali Juniores su pista a Luoyang (Cina) facendo parte delle nove “frecce rosa” della nazionale italiana di categoria. Nella prima giornata, tra le varie prove in programma ci sono le qualificazioni dell’Inseguimento a squadre dove saranno schierate Sgaravato e Sanarini insieme a Virginia Iaccarino (Team Biesse Carrera) e Arianna Giordani (Racconigi Cycling Team).

Dalla pista alla strada, con Eleonora La Bella che è stata selezionata dalla nazionale italiana per partecipare alla seconda edizione femminile del Tour de l’Avenir, in programma da domani al 24 agosto. La ciclista di Anagni difenderà i colori dell’Italia insieme a Carlotta Cipressi (ex “panterina”), Elisa Valtulini, Eleonora Ciabocco, Giada Borghesi e Gaia Segato.