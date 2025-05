Oroscopo di giugno transiti e previsioni segno er segno con l’astrologo Ciro Caprino:”Giugno un portale di guarigione emotiva” – AUDIO

Oroscopo di giugno, possiamo vedere come un portale di guarigione emotiva, fertilità creativa e risveglio del cuore intuitivo. Il movimento dei pianeti nel segno del Cancro ci chiama a ritornare “a casa”: nella dimora dell’anima. Intorno a noi, si alza una brezza di bellezza sensuale, parola ispirata e praticità sacra, che ci invita a vivere la quotidianità come un atto magico.

Oroscopo di giugno, segno per segno

♈ Ariete

Colore: Rosso papavero

Parola chiave: Guarigione

Senti una brezza calda accarezzarti la cicatrice: Venere e Chirone aprono una porta interiore. Medita camminando a piedi nudi su un prato selvatico, ascolta i tamburi del tuo cuore.

Consiglio: Dedica tempo all’artigianato o alla cucina: metti amore in ciò che fai con le mani.

♉ Toro

Colore: Verde giada

Parola chiave: Ritorno

Venere, tua signora, torna a casa. I sensi si risvegliano come fiori dopo la pioggia. Ascolta musica classica o profumi l’ambiente con patchouli.

Consiglio: Visita una mostra d’arte o crea un altare di bellezza naturale sul davanzale.

♊ Gemelli

Colore: Giallo limone

Parola chiave: Espansione

La mente è un aquilone che sale, trascinato da Mercurio e Giove: cogli idee luminose come lampi estivi. Medita al tramonto scrivendo una lettera a te stesso del futuro.

Consiglio: Organizza una giornata di giochi verbali o letture all’aperto.

♋ Cancro

Colore: Bianco perla

Parola chiave: Nascita

Il cielo ti sceglie come culla del cosmo: Sole, Luna e Giove ti abbracciano. Riscopri i tuoi confini come acque sacre. Medita in una vasca tiepida con sale e lavanda.

Consiglio: Inizia un diario delle emozioni o visita un luogo che ti ricorda l’infanzia.

♌ Leone

Colore: Oro fuso

Parola chiave: Voce

Mercurio nel tuo segno ti restituisce il microfono dell’universo. La tua parola è incanto. Regala racconti, sorrisi, poesia. Medita davanti a una candela, visualizzando la tua aura.

Consiglio: Partecipa a un open mic, canta sotto la doccia o scrivi una canzone.

♍ Vergine

Colore: Sabbia luminosa

Parola chiave: Precisione

Marte ti affila come una lama zen: sei la scultrice del caos. Pulire, ordinare, coltivare diventa preghiera. Medita disponendo pietre o cristalli in un mandala.

Consiglio: Dedica tempo a riorganizzare uno spazio con amore e creatività.

♎ Bilancia

Colore: Rosa cipria

Parola chiave: Riflessione

Venere ti invita a guardarti nello specchio delle relazioni. Cosa risplende? Cosa duole? Medita danzando lentamente con gli occhi chiusi, ascoltando il tuo respiro.

Consiglio: Prepara un tè in silenzio e gustalo guardando le nuvole muoversi.

♏ Scorpione

Colore: Nero ametista

Parola chiave: Trasmutazione

La Luna Piena illumina zone segrete. Un viaggio emotivo, potente, ti guida alla rinascita. Medita davanti all’acqua corrente, lasciando andare un pensiero antico.

Consiglio: Scrivi i tuoi sogni notturni, uno nasconde un messaggio alchemico.

♐ Sagittario

Colore: Blu zaffiro

Parola chiave: Verità

La Luna danza nel tuo segno e accende il faro dell’intuizione. Le parole si fanno visioni. Medita guardando le stelle e chiedi loro una direzione.

Consiglio: Parti per un’escursione, anche breve: l’orizzonte ha qualcosa da dirti.

♑ Capricorno

Colore: Grigio luna

Parola chiave: Equilibrio

Giugno ti invita a rallentare, ad ascoltare il battito del tempo. I traguardi interiori contano più dei trofei. Medita con le mani sul cuore e i piedi nella terra.

Consiglio: Costruisci qualcosa a mano: legno, pietra, argilla… il tuo tocco è magia.

♒ Acquario

Colore: Azzurro elettrico

Parola chiave: Illuminazione

Mercurio e il Sole ti ispirano pensieri futuristi e gesti di cura collettiva. Medita con una pietra celestite sul terzo occhio e ascolta cosa sussurra il vento.

Consiglio: Crea un rituale collettivo, anche virtuale, per connettere anime affini.

♓ Pesci

Colore: Turchese liquido

Parola chiave: Sogno

La Luna Nuova in Cancro ti culla con acque interiori. I sogni sono bussola. Medita in riva a un lago o con una conchiglia sul petto.

Consiglio: Dipingi con acquerelli o ascolta suoni oceanici prima di dormire.

Oroscopo di Giugno, I transiti in dettaglio

sab 1 giu 2025 – ore 20:10

♀️ Venere congiunzione ⚷ Chirone

“La rosa tocca la ferita, e sboccia la guarigione d’amore.”

L’Amante Celeste incontra il Guaritore Ferito: vecchie ferite relazionali possono finalmente trasformarsi in saggezza del cuore.

ven 6 giu 2025 – ore 04:43

♀️ Venere entra in ♉ Toro

“Venere torna nella sua casa terrena: fioriscono i sensi, il piacere diventa sacro.”

Tempo di bellezza semplice, di contatto con la natura, con l’arte e con ciò che nutre l’anima attraverso il corpo.

dom 8 giu 2025 – ore 20:11

☿ Mercurio congiunzione ♃ Giove

“Parola e Saggezza si fondono: messaggi fortunati e pensieri luminosi come stelle cadenti.”

Una finestra mentale si apre: è il momento ideale per condividere idee, visioni, scrivere, insegnare, comunicare con ispirazione.

dom 8 giu 2025 – ore 22:58

☿ Mercurio entra in ♋ Cancro

“La parola si fa carezza: le emozioni prendono voce.”

Il pensiero diventa empatico, intuitivo, materno. Ottimo periodo per raccontare storie, ascoltare e comunicare con il cuore.

lun 9 giu 2025 – ore 21:02

♃ Giove entra in ♋ Cancro

“Il gigante della fortuna bagna le radici: espansione attraverso la famiglia, la casa interiore e l’emozione nutrita.”

Un anno che può portare abbondanza in ciò che ci fa sentire protetti e accolti: tempo di crescita interiore.

mer 11 giu 2025 – ore 07:43

Luna Piena in ♐ Sagittario

“La freccia lunare punta alla verità: illuminazione spirituale e desiderio di vastità.”

Una luna che risveglia il viandante, la ricerca di senso, la gioia del conoscere e l’espansione della coscienza.

mar 17 giu 2025 – ore 08:36

♂️ Marte entra in ♍ Vergine

“Il Guerriero si fa artigiano: precisione, ordine e volontà al servizio del miglioramento.”

Energia alchemica per realizzare progetti concreti, curare dettagli, affrontare con disciplina ciò che richiede pulizia e riorganizzazione.

sab 21 giu 2025 – ore 02:42

☀️ Sole entra in ♋ Cancro – Solstizio d’Estate

“Il Sole accende il cuore dell’Acqua: nasce la stagione della Memoria e dell’Abbraccio.”

Ingresso nel grembo della Dea: tempo di raccoglimento, di legami affettivi, di riscoperta delle origini e dell’anima.

mar 24 giu 2025 – ore 15:16

☀️ Sole congiunzione ♃ Giove

“Luce e Fortuna danzano insieme: l’anima si espande nella gioia della Vita.”

Un giorno d’oro per seminare intenzioni solari: fiducia, entusiasmo e successo sono benedetti dalle sfere celesti.

mer 25 giu 2025 – ore 10:31

Luna Nuova in ♋ Cancro

“Nel silenzio dell’Acqua nasce un nuovo cuore: inizia il ciclo dell’emozione rinnovata.”

Tempo di semina interiore, di visioni intime, di iniziazioni nel mondo affettivo e spirituale.

gio 26 giu 2025 – ore 19:09

☿ Mercurio entra in ♌ Leone

“La parola si fa ruggito creativo: comunichiamo con coraggio e passione.”

Un periodo per brillare con le proprie idee, per narrare il sé con fierezza, per ispirare con la voce del cuore.

Informazioni e approfondimenti

