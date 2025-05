Cristiana Crenna è la nuova presidente provinciale di CNA: “Piccole medie imprese soffocate dai costi, partiamo da qui” – AUDIO

Cristiana Crenna è la nuova presidente provinciale di CNA. La nomina è avvenuta questo pomeriggio, durante l’Assemblea quadriennale elettiva dell’associazione che raccoglie le piccole medie imprese. Assemblea che si è tenuta alla Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni. Crenna subentra a Giovanni Rivaroli, non più ricandidabile dopo due mandati consecutivi.

“Persone, sostenibilità, etica e innovazione: presente e futuro delle PMI” era il titolo dell’incontro. Parole che lasciano trapelare le attuali e future sfide.

“Mi approccio a questo incarico con una certa umiltà, mi metterò a disposizione degli artigiani. So bene che è ancora un periodo molto difficile: arriviamo da anni estremamente complicati, ma purtroppo non li abbiamo lasciati alle nostre spalle. Oltre a tutto quello che abbiamo passato, adesso ci sono le sfide future, nuove, e occorre tanto impegno per poterle affrontare: sostenibilità, intelligenza artificiale, digitale”.

“Ci devono aiutare perché noi siamo artigiani, siamo piccoli imprenditori, siamo noi da soli e quindi dobbiamo essere sostenuti perché da soli non possiamo fare tutto. Ogni giorno affrontiamo norme, burocrazia, costi, inflazione, prezzi che si alzano. E quando parliamo di prezzi che si alzano non parliamo solo delle varie materie prime, ma anche dell’energia. Abbiamo dovuto combattere contro tantissime difficoltà. Abbiamo bisogno di un aiuto, un piccolo sostentamento, che non vuol dire soldi, ma vuol dire proprio essere considerati nelle leggi e nelle norme nuove che vanno verso queste direzioni”.

“In questo momento siamo soffocati dai costi e principalmente dal costo dell’energia. Pensiamo che le piccole e medie imprese italiane pagano il 14% in più rispetto alle piccole e medie imprese europee e il 4% in più rispetto alle grandi imprese. Io penso che da questo si debba partire assolutamente”.